Тюменских водителей массово проверили на трезвость. Видео

24 февраля 2023 в 01:59 Размер текста - 17 +

Каждый восьмой остановленный водитель оказался нарушителем Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени в праздничную ночь сотрудники ГИБДД провели «сплошную проверку» водителей на трезвость. Каждый восьмой остановленный автомобилист оказался нарушителем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В этот праздничный вечер каждый восьмой водитель, остановленный в ходе „сплошной проверки“, оказался нарушителем: 13 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол, два за нарушение правил перевозки детей, один был нетрезв», — сообщили в ведомости. Проверка проходила на улице Широтной. Один из водителей попытался объехать сотрудников ГИБДД, но сбил указатель о проведении проверки. Выяснилось, что мужчина был пьян. В Госавтоинспекции добавили, что проверки на трезвость прошли также в Ишиме, Ялуторовске, Голышманово и Омутинском.

В Тюмени в праздничную ночь сотрудники ГИБДД провели «сплошную проверку» водителей на трезвость. Каждый восьмой остановленный автомобилист оказался нарушителем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В этот праздничный вечер каждый восьмой водитель, остановленный в ходе „сплошной проверки“, оказался нарушителем: 13 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол, два за нарушение правил перевозки детей, один был нетрезв», — сообщили в ведомости. Проверка проходила на улице Широтной. Один из водителей попытался объехать сотрудников ГИБДД, но сбил указатель о проведении проверки. Выяснилось, что мужчина был пьян. В Госавтоинспекции добавили, что проверки на трезвость прошли также в Ишиме, Ялуторовске, Голышманово и Омутинском.