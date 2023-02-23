23 февраля 2023
22 февраля 2023

Тюменских водителей массово проверили на трезвость. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, рейд, медицинская маска, оформление протокола, гибдд
Каждый восьмой остановленный водитель оказался нарушителем Фото:

В Тюмени в праздничную ночь сотрудники ГИБДД провели «сплошную проверку» водителей на трезвость. Каждый восьмой остановленный автомобилист оказался нарушителем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В этот праздничный вечер каждый восьмой водитель, остановленный в ходе „сплошной проверки“, оказался нарушителем: 13 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол, два за нарушение правил перевозки детей, один был нетрезв», — сообщили в ведомости. Проверка проходила на улице Широтной.

Один из водителей попытался объехать сотрудников ГИБДД, но сбил указатель о проведении проверки. Выяснилось, что мужчина был пьян. В Госавтоинспекции добавили, что проверки на трезвость прошли также в Ишиме, Ялуторовске, Голышманово и Омутинском.

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В Тюмени в праздничную ночь сотрудники ГИБДД провели «сплошную проверку» водителей на трезвость. Каждый восьмой остановленный автомобилист оказался нарушителем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В этот праздничный вечер каждый восьмой водитель, остановленный в ходе „сплошной проверки“, оказался нарушителем: 13 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол, два за нарушение правил перевозки детей, один был нетрезв», — сообщили в ведомости. Проверка проходила на улице Широтной. Один из водителей попытался объехать сотрудников ГИБДД, но сбил указатель о проведении проверки. Выяснилось, что мужчина был пьян. В Госавтоинспекции добавили, что проверки на трезвость прошли также в Ишиме, Ялуторовске, Голышманово и Омутинском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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