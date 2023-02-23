Свердловский священник доедет на машине с помощью до зоны СВО

Священник планирует отправиться с помощью в зону СВО 27 февраля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Служитель храма Покрова Божьей Матери в Заречном (Свердловская область) отправится на своей машине с помощью для военнослужащих в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил Виталий Савкин в соцсети.

«Скоро из Заречного отправится конвой с нетипичной гуманитарной помощью на Донбасс. Один из служителей храма Покрова Божией Матери передаст на передовую свою машину „Ниву“. На ней он и планирует туда доехать», — написал Виталий Савкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам свердловчанина, сейчас каждый желающий может принести помощь для военнослужащих в магазин «STIHL» на улице Ленина, 36 с 10 до 18 часов. При этом священник планирует отправиться в зону СВО уже 27 февраля.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в храм Покрова Божьей Матери. На момент публикации новости ответ не был получен.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.