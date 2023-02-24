США раскрыли масштабы новых санкций против РФ на годовщину СВО

США введут санкции против десятка финансовых учреждений РФ на годовщину СВО

24 февраля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Новые санкции против РФ нацелены на ухудшение российской экономики, сообщили в Белом доме Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В США намерены ввести санкции в отношении десятка российских финансовых учреждений к годовщине начала спецоперации на Украине. Также ограничения будут введены против союзников российской стороны с целью ухудшения экономической ситуации в РФ, сообщили в Белом доме. «В рамках этого (введения санкций против РФ и ее союзников — прим. URA.RU) объявления мы нанесем удары по десятку российских финансовых учреждений вместе с союзниками и партнерами, а также по российским официальным лицам и доверенным лицам», — говорится в сообщении . Уточняется, что под ограничения США попадут более 200 физических и юридических лиц, не только из России, но и из третьих стран Европы, Азии и Ближнего Востока. После начала российской спецоперации Запад начал активно вводить против России санкции, пытаясь разрушить ее экономику и отрезать страну от остального мира. Так, накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала новый пакет санкций против РФ на годовщину СВО. Она также говорила о мерах против китайских и некоторых европейских предприятий, которые были замешаны в обходе антироссийских санкций, передает RT. При этом Нуланд отметила, что компании из России продолжат импортировать электронику и оборудование из третьих стран, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США намерены ввести санкции в отношении десятка российских финансовых учреждений к годовщине начала спецоперации на Украине. Также ограничения будут введены против союзников российской стороны с целью ухудшения экономической ситуации в РФ, сообщили в Белом доме. «В рамках этого (введения санкций против РФ и ее союзников — прим. URA.RU) объявления мы нанесем удары по десятку российских финансовых учреждений вместе с союзниками и партнерами, а также по российским официальным лицам и доверенным лицам», — говорится в сообщении. Уточняется, что под ограничения США попадут более 200 физических и юридических лиц, не только из России, но и из третьих стран Европы, Азии и Ближнего Востока. После начала российской спецоперации Запад начал активно вводить против России санкции, пытаясь разрушить ее экономику и отрезать страну от остального мира. Так, накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала новый пакет санкций против РФ на годовщину СВО. Она также говорила о мерах против китайских и некоторых европейских предприятий, которые были замешаны в обходе антироссийских санкций, передает RT. При этом Нуланд отметила, что компании из России продолжат импортировать электронику и оборудование из третьих стран, сообщает «Национальная служба новостей».