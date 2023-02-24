В Госдуме отреагировали на план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Депутат Госдумы Новиков: план урегулирования кризиса на Украине не охладит отношения между РФ и Китаем

24 февраля 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Россия и Китай продолжат укреплять отношения между странами, считает Дмитрий Новиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложенный Китаем план урегулирования украинского кризиса не является первым шагом на пути охлаждения отношений между Пекином и Москвой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Разного рода прогнозы о том, что это пролог к охлаждению отношений между Россией и Китаем, яйца выеденного не стоят. Только что [руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И] побывал в Москве. Встречался со всеми ключевыми фигурами, начиная с президента РФ. Встречался с руководителем Совета безопасности Николаем Патрушевым, с главой МИД Сергеем Лавровым. И еще раз напомнил известную в последние годы формулу Пекина: „спина к спине“, отвечая на вызовы и угрозы, которые перед Россией и Китаем могут возникнуть в современном мире», — сказал Дмитрий Новиков. Парламентарий отметил, что в плане Китае проглядывается озабоченность собственными проблемами, которые возникают у рубежей страны. «Это ответ на угрозы, которые могут возникнуть к самому Китаю непосредственно. По периметру китайской границы есть свои вызовы и угрозы. Это разбалансировка ситуации в Афганистане. Поскольку Афганистан находится не так далеко к КНР, Пекин рассматривает это как системную для себя угрозу. Я уж не говорю про тайваньскую проблему, острота которой для Пекина очевидна, и они очень озабочены этим обстоятельством», — уточнил политик. Ранее в Китае представили мирный план по разрешению конфликта на Украине из 12 пунктов. В Пекине предложили уважать суверенитет всех стран, возобновить переговоры между Россией и Украиной, поощрять и поддерживать меры по снижению гуманитарного кризиса, защищать гражданское население и так далее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предложенный Китаем план урегулирования украинского кризиса не является первым шагом на пути охлаждения отношений между Пекином и Москвой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Разного рода прогнозы о том, что это пролог к охлаждению отношений между Россией и Китаем, яйца выеденного не стоят. Только что [руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И] побывал в Москве. Встречался со всеми ключевыми фигурами, начиная с президента РФ. Встречался с руководителем Совета безопасности Николаем Патрушевым, с главой МИД Сергеем Лавровым. И еще раз напомнил известную в последние годы формулу Пекина: „спина к спине“, отвечая на вызовы и угрозы, которые перед Россией и Китаем могут возникнуть в современном мире», — сказал Дмитрий Новиков. Парламентарий отметил, что в плане Китае проглядывается озабоченность собственными проблемами, которые возникают у рубежей страны. «Это ответ на угрозы, которые могут возникнуть к самому Китаю непосредственно. По периметру китайской границы есть свои вызовы и угрозы. Это разбалансировка ситуации в Афганистане. Поскольку Афганистан находится не так далеко к КНР, Пекин рассматривает это как системную для себя угрозу. Я уж не говорю про тайваньскую проблему, острота которой для Пекина очевидна, и они очень озабочены этим обстоятельством», — уточнил политик. Ранее в Китае представили мирный план по разрешению конфликта на Украине из 12 пунктов. В Пекине предложили уважать суверенитет всех стран, возобновить переговоры между Россией и Украиной, поощрять и поддерживать меры по снижению гуманитарного кризиса, защищать гражданское население и так далее.