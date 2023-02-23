Пермский скульптор хочет установить на Донбассе арт-объект из обломков ракет НАТО

24 февраля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

По задумке скульптора, арт-объект должен символизировать мирную жизнь на Донбассе Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Известный пермский скульптор Рустам Исмагилов хочет изготовить и установить на Донбассе новый арт-объект, символизирующий наступление спокойной жизни. Сейчас автор работает над его эскизами. Как рассказал URA.RU Исмагилов, одна из идей — создать скульптурную композицию из обломков западных ракет, которыми ВСУ обстреливали мирное население. «Как художник, не мог оставаться в стороне от происходящего, хотелось поддержать мирных жителей, а также российских защитников, поэтому я и задумал идею такого памятника. Хотелось бы сделать что-то мирное из обломков оружия, тех вещей, что несут в наш мир агрессию, например, этих поганых ракет НАТО. Процесс долгий, но я рассчитываю на успех», — рассказал корреспонденту агентства Рустам Исмагилов. О том, где брать финансирование на изготовление памятника, скульптор пока не думает. Когда проект будет готов, автор обратится за поддержкой в соответствующие инстанции. Он также рассчитывает на помощь российских военных специалистов в подборе материалов для скульптуры. Кроме того, в будущем он планирует лично съездить на присоединенные территории Донбасса, чтобы выбрать там место для установки арт-объекта. Президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении новых территорий 30 сентября 2022 года. Они вошли в состав РФ в рамках спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля 2022 года. По словам главы российского государства, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Известный пермский скульптор Рустам Исмагилов хочет изготовить и установить на Донбассе новый арт-объект, символизирующий наступление спокойной жизни. Сейчас автор работает над его эскизами. Как рассказал URA.RU Исмагилов, одна из идей — создать скульптурную композицию из обломков западных ракет, которыми ВСУ обстреливали мирное население. «Как художник, не мог оставаться в стороне от происходящего, хотелось поддержать мирных жителей, а также российских защитников, поэтому я и задумал идею такого памятника. Хотелось бы сделать что-то мирное из обломков оружия, тех вещей, что несут в наш мир агрессию, например, этих поганых ракет НАТО. Процесс долгий, но я рассчитываю на успех», — рассказал корреспонденту агентства Рустам Исмагилов. О том, где брать финансирование на изготовление памятника, скульптор пока не думает. Когда проект будет готов, автор обратится за поддержкой в соответствующие инстанции. Он также рассчитывает на помощь российских военных специалистов в подборе материалов для скульптуры. Кроме того, в будущем он планирует лично съездить на присоединенные территории Донбасса, чтобы выбрать там место для установки арт-объекта. Президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении новых территорий 30 сентября 2022 года. Они вошли в состав РФ в рамках спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля 2022 года. По словам главы российского государства, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.