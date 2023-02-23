В посылке из ЯНАО, отправленной «Почтой России», вместо робота-пылесоса оказалась вода

В посылке, отправленной из Надыма «Почтой России» заменили робот-пылесос на бутылку с водой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жительница Надыма (ЯНАО) отправила в Белгородскую область посылку, в которой был робот-пылесос и дорогостоящий фонарик, при получении в пункте назначения выяснилось, что содержимое посылки было заменено на пластиковую бутылку с водой и пакетик с солью. Об этом сообщил получатель посылки Василий Шепель.

«Вот такое письмо написал „Почте России“. Воровство уже достало — получили посылку от дочери 22 февраля, нет робота-пылесоса и фонарика фирмы САТ, вместо них положили двухлитровую бутылку воды и мешочек с белым порошком, похожим на соль», — написал получатель посылки Василий Шепель в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Информация взята на контроль, просим клиента написать в любом почтовом отделении заявление с указанием трек-номера посылки, чтобы мы могли провести служебное расследование. Мы рекомендуем клиентам всегда вскрывать посылки в почтовом отделении в присутствии наших сотрудников. В этом случае, если будут проблемы с вложением, мы составляем акт, который поможет получить компенсацию», — прокомментировали ситуацию корреспонденту агентства в пресс-службе «Почты России» по ЯНАО.

Сам получатель посылки рассказал корреспонденту URA.RU, что не верит, что «Почта России» разберется в происшествии. Также Василий Шепель предположил, что содержимое посылки подменили не в ЯНАО, так как в отчете отслеживания отправления по трек-номеру (имеется в распоряжении URA.RU) видно, что после прохождения сортировочного центра в Москве, вес посылки стал тяжелее на 15 граммов.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Ноябрьска обвинила работников «Почты России» во вскрытии чужих писем. Подобная ситуация происходила и в Надыме.