Полковник запаса объяснил желание Украины устроить провокацию в Приднестровье

Военный эксперт Коротченко: Украина хочет втянуть Россию в прямой конфликт с НАТО в Приднестровье

25 февраля 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ предупредило о провокации ВСУ в приднестровье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Украина собирается втянуть в прямой конфликт с Россией страны НАТО, организовав провокацию на территории Приднестровья совместно с Молдавией и Румынией. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. «Украине выгодна любая интернационализация конфликта, включая прямое вовлечение сюда стран НАТО, поэтому любые гадости от них возможны. В данном случае, это люди абсолютно отмороженные и готовы на любые провокационные действия. На собственную страну, население им наплевать. Президент Украины Владимир Зеленский вообще варяг, который отчалит, если вдруг чего-то случится, поэтому он уже себя не рассматривает себя связанным с Украиной, а использует это как трамплин для своих дальнейших карьерных и финансовых амбиций», — заявил Игорь Коротченко. «Ожидается провокация со стороны вооруженных сил Украины. Возможно, при поддержке Румынии и властей Молдовы, поэтому сама ситуация очень опасная. Неслучайно, что Министерство обороны России было вынуждено сделать по этому поводу официальное заявление, как предостережение о том, что в случае такой провокации соответствующие действия силового характера будут предприняты в ответ», — добавил собеседник агентства. Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские военнослужащие готовятся к вторжению в Приднестровье. Также в ведомстве предупредили, что ВСУ планируют переодеться в форму российской армии, чтобы организовать фейковое «наступление» в этом регионе. Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что ВСУ могут осуществить захват Приднестровья за три дня, если такая просьба последует от властей Молдавии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина собирается втянуть в прямой конфликт с Россией страны НАТО, организовав провокацию на территории Приднестровья совместно с Молдавией и Румынией. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. «Украине выгодна любая интернационализация конфликта, включая прямое вовлечение сюда стран НАТО, поэтому любые гадости от них возможны. В данном случае, это люди абсолютно отмороженные и готовы на любые провокационные действия. На собственную страну, население им наплевать. Президент Украины Владимир Зеленский вообще варяг, который отчалит, если вдруг чего-то случится, поэтому он уже себя не рассматривает себя связанным с Украиной, а использует это как трамплин для своих дальнейших карьерных и финансовых амбиций», — заявил Игорь Коротченко. «Ожидается провокация со стороны вооруженных сил Украины. Возможно, при поддержке Румынии и властей Молдовы, поэтому сама ситуация очень опасная. Неслучайно, что Министерство обороны России было вынуждено сделать по этому поводу официальное заявление, как предостережение о том, что в случае такой провокации соответствующие действия силового характера будут предприняты в ответ», — добавил собеседник агентства. Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские военнослужащие готовятся к вторжению в Приднестровье. Также в ведомстве предупредили, что ВСУ планируют переодеться в форму российской армии, чтобы организовать фейковое «наступление» в этом регионе. Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что ВСУ могут осуществить захват Приднестровья за три дня, если такая просьба последует от властей Молдавии.