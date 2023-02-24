Арестович заявил, что ВСУ захватят Приднестровье за три дня

24 февраля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

ВСУ готовы ввести войска в Приднестровье, заявил Алексей Арестович Фото: Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны осуществить захват Приднестровья за три дня, если такая просьба последует от властей Молдавии. Такое мнение выразил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «За трое суток ВСУ могут решить вопрос с захватом Приднестровья», — передает слова Алексея Арестовича РИА Новости. Он добавил, что Молдавия представляет собой независимое государство, которое само может решить, к кому обратиться с просьбой о взятии данного региона. По словам Арестовича, повод для ввода украинских войск в Приднестровье уже есть, так как власти Украины и Молдавии обвинили Россию в якобы совершенных ей действиях, которые направлены на дестабилизацию этого региона. Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризировать Приднестровье и вывести оттуда российских миротворцев. По его словам, это нужно для «защиты от России». В Кремле посоветовали руководству Молдавии быть осторожнее в высказываниях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны осуществить захват Приднестровья за три дня, если такая просьба последует от властей Молдавии. Такое мнение выразил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «За трое суток ВСУ могут решить вопрос с захватом Приднестровья», — передает слова Алексея Арестовича РИА Новости. Он добавил, что Молдавия представляет собой независимое государство, которое само может решить, к кому обратиться с просьбой о взятии данного региона. По словам Арестовича, повод для ввода украинских войск в Приднестровье уже есть, так как власти Украины и Молдавии обвинили Россию в якобы совершенных ей действиях, которые направлены на дестабилизацию этого региона. Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризировать Приднестровье и вывести оттуда российских миротворцев. По его словам, это нужно для «защиты от России». В Кремле посоветовали руководству Молдавии быть осторожнее в высказываниях.