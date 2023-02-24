Арестович заявил, что ВСУ захватят Приднестровье за три дня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны осуществить захват Приднестровья за три дня, если такая просьба последует от властей Молдавии. Такое мнение выразил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«За трое суток ВСУ могут решить вопрос с захватом Приднестровья», — передает слова Алексея Арестовича РИА Новости. Он добавил, что Молдавия представляет собой независимое государство, которое само может решить, к кому обратиться с просьбой о взятии данного региона. По словам Арестовича, повод для ввода украинских войск в Приднестровье уже есть, так как власти Украины и Молдавии обвинили Россию в якобы совершенных ей действиях, которые направлены на дестабилизацию этого региона.
Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризировать Приднестровье и вывести оттуда российских миротворцев. По его словам, это нужно для «защиты от России». В Кремле посоветовали руководству Молдавии быть осторожнее в высказываниях.
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