Зеленский похвалил Китай за мирный план по Украине 24 февраля 2023 в 21:25 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский похвалил мирный план КНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский похвалил мирный план, представленный Китаем. По его словам, документ является не декларацией или резолюцией, а мыслями КНР о происходящем конфликте. «Это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Китай показал свои мысли по поводу этого. Я считаю то, что Китай начал говорить про Украину, это очень неплохо», — сказал Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине конфликта на Украине. Ранее Министерство иностранных дел Китая представило мирный план урегулирования украинского конфликта. Документ состоит из 12 пунктов, в одном из которых речь идет о поддержке государствами возобновления диалога между российской и украинской сторонами. Президент Украины Владимир Зеленский похвалил мирный план, представленный Китаем. По его словам, документ является не декларацией или резолюцией, а мыслями КНР о происходящем конфликте. «Это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Китай показал свои мысли по поводу этого. Я считаю то, что Китай начал говорить про Украину, это очень неплохо», — сказал Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине конфликта на Украине. Ранее Министерство иностранных дел Китая представило мирный план урегулирования украинского конфликта. Документ состоит из 12 пунктов, в одном из которых речь идет о поддержке государствами возобновления диалога между российской и украинской сторонами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям