Зеленский похвалил Китай за мирный план по Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский похвалил мирный план КНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил мирный план, представленный Китаем. По его словам, документ является не декларацией или резолюцией, а мыслями КНР о происходящем конфликте.

«Это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Китай показал свои мысли по поводу этого. Я считаю то, что Китай начал говорить про Украину, это очень неплохо», — сказал Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине конфликта на Украине.

Ранее Министерство иностранных дел Китая представило мирный план урегулирования украинского конфликта. Документ состоит из 12 пунктов, в одном из которых речь идет о поддержке государствами возобновления диалога между российской и украинской сторонами.

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Президент Украины Владимир Зеленский похвалил мирный план, представленный Китаем. По его словам, документ является не декларацией или резолюцией, а мыслями КНР о происходящем конфликте. «Это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Китай показал свои мысли по поводу этого. Я считаю то, что Китай начал говорить про Украину, это очень неплохо», — сказал Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине конфликта на Украине. Ранее Министерство иностранных дел Китая представило мирный план урегулирования украинского конфликта. Документ состоит из 12 пунктов, в одном из которых речь идет о поддержке государствами возобновления диалога между российской и украинской сторонами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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