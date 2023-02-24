Зеленский похвалил Китай за мирный план по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил мирный план, представленный Китаем. По его словам, документ является не декларацией или резолюцией, а мыслями КНР о происходящем конфликте.
«Это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Китай показал свои мысли по поводу этого. Я считаю то, что Китай начал говорить про Украину, это очень неплохо», — сказал Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине конфликта на Украине.
Ранее Министерство иностранных дел Китая представило мирный план урегулирования украинского конфликта. Документ состоит из 12 пунктов, в одном из которых речь идет о поддержке государствами возобновления диалога между российской и украинской сторонами.
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