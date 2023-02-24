24 февраля 2023

Страны ЕС ввели десятый пакет санкций в отношении России

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
ЕС таки одобрил 10-й пакет антироссийских санкций, сообщили в Швеции Фото:
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Страны Евросоюза одобрили десятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила председательствующая в совете Евросоюза Швеция.

«Сегодня ЕС ободрил 10-й пакет российских санкций. Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают [спецоперацию], […] доставляют дроны, используемые Россией в [СВО]», — говорится в сообщении представительства в Twitter.

Ранее издание Reuters опубликовало статью о том, что страны ЕС планировали ввести новые санкции против России в годовщину СВО, но не успели этого сделать, так как не смогли договориться между собой. Дипломаты и официальные лица стран ЕС также анонимно сообщили, что выступают против введения штрафов за непредоставление информации о местонахождении российских государственных активов.

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Страны Евросоюза одобрили десятый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила председательствующая в совете Евросоюза Швеция. «Сегодня ЕС ободрил 10-й пакет российских санкций. Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают [спецоперацию], […] доставляют дроны, используемые Россией в [СВО]», — говорится в сообщении представительства в Twitter. Ранее издание Reuters опубликовало статью о том, что страны ЕС планировали ввести новые санкции против России в годовщину СВО, но не успели этого сделать, так как не смогли договориться между собой. Дипломаты и официальные лица стран ЕС также анонимно сообщили, что выступают против введения штрафов за непредоставление информации о местонахождении российских государственных активов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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