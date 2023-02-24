Канада ввела санкции против экс-губернатора ЯНАО и других депутатов Госдумы от тюменской «матрешки»

В новый санкционный список канадских властей попал экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В настоящее время он является председателем комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Список опубликован на официальном сайте правительства Канады.
«Кобылкин Дмитрий Николаевич (род. 7 июля 1971 г.)», — говорится на сайте канадских властей. Помимо этого, в список попали депутаты Госдумы, представляющие ХМАО — Павел Завальный и Николай Новичков, а так же уроженка Тюменской области и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. В санкционном перечне среди известных в регионе личностей также куратор программы «Я в деле» в ХМАО, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис.
Ранее URA.RU сообщало, что Канада ввела санкции против действующих губернаторов тюменской «матрешки». В список попал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и Губернатор Тюменской области Александр Моор.
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В новый санкционный список канадских властей попал экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В настоящее время он является председателем комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Список опубликован на официальном сайте правительства Канады. «Кобылкин Дмитрий Николаевич (род. 7 июля 1971 г.)», — говорится на сайте канадских властей. Помимо этого, в список попали депутаты Госдумы, представляющие ХМАО — Павел Завальный и Николай Новичков, а так же уроженка Тюменской области и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. В санкционном перечне среди известных в регионе личностей также куратор программы «Я в деле» в ХМАО, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис. Ранее URA.RU сообщало, что Канада ввела санкции против действующих губернаторов тюменской «матрешки». В список попал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и Губернатор Тюменской области Александр Моор.