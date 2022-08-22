Канада объявила о санкциях в отношении Артюхова

23 августа 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Глава ЯНАО пока никак не прокомментировал попадание в новый санкционный список Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попал в новый санкционный список Канады. Об этом сообщается на сайте правительства этой страны. «Канада вводит новые меры в отношении 62 близких соратников российского режима, причастных к агрессии российского режима против Украины. <…> Список лиц: Артюхов Дмитрий Андреевич (родившийся 17 февраля 1988 года)», — говорится в сообщении. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее глава ЯНАО попал под санкции Великобритании. Тогда Артюхов заявил, что включение в санкционный список — это высокая оценка его работы. Санкции против политиков РФ страны Запада начали активно вводить после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако различное давление, по словам Путина, на Россию оказывается с начала 2000-х годов.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попал в новый санкционный список Канады. Об этом сообщается на сайте правительства этой страны. «Канада вводит новые меры в отношении 62 близких соратников российского режима, причастных к агрессии российского режима против Украины. <…> Список лиц: Артюхов Дмитрий Андреевич (родившийся 17 февраля 1988 года)», — говорится в сообщении. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее глава ЯНАО попал под санкции Великобритании. Тогда Артюхов заявил, что включение в санкционный список — это высокая оценка его работы. Санкции против политиков РФ страны Запада начали активно вводить после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако различное давление, по словам Путина, на Россию оказывается с начала 2000-х годов.