22 августа 2022

Канада объявила о санкциях в отношении Артюхова

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО пока никак не прокомментировал попадание в новый санкционный список Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попал в новый санкционный список Канады. Об этом сообщается на сайте правительства этой страны.

«Канада вводит новые меры в отношении 62 близких соратников российского режима, причастных к агрессии российского режима против Украины. <…> Список лиц: Артюхов Дмитрий Андреевич (родившийся 17 февраля 1988 года)», — говорится в сообщении.

В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее глава ЯНАО попал под санкции Великобритании. Тогда Артюхов заявил, что включение в санкционный список — это высокая оценка его работы.

Санкции против политиков РФ страны Запада начали активно вводить после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако различное давление, по словам Путина, на Россию оказывается с начала 2000-х годов.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попал в новый санкционный список Канады. Об этом сообщается на сайте правительства этой страны. «Канада вводит новые меры в отношении 62 близких соратников российского режима, причастных к агрессии российского режима против Украины. <…> Список лиц: Артюхов Дмитрий Андреевич (родившийся 17 февраля 1988 года)», — говорится в сообщении. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее глава ЯНАО попал под санкции Великобритании. Тогда Артюхов заявил, что включение в санкционный список — это высокая оценка его работы. Санкции против политиков РФ страны Запада начали активно вводить после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Однако различное давление, по словам Путина, на Россию оказывается с начала 2000-х годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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