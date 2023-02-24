Китай призвал Запад внимательно изучить план Ван И по урегулированию конфликта на Украине

25 февраля 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Global Times призвал США и Запад быть внимательнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политическим элитам США и Запада следовало бы внимательнее изучить план по урегулированию конфликта на Украине вместо того, чтобы критиковать его. Таким мнением поделились журналисты китайской газеты. «Мы считаем, что американским и западным политическим элитам крайне необходимо внимательно изучить документ с позицией Китая из 12 пунктов. Несмотря на то, что он направлен на текущий конфликт на Украине, он также отражает мнение по конфликтам и турбулентностям в других частях мира, большинство из которых тесно связаны с внешней политикой США и Запада», — подчеркивается в статье издания Global Times . В публикации отмечается, что хотя Китай не является стороной украинского кризиса, он всегда готов играть конструктивную роль в содействии его урегулированию. «Этот документ свидетельствует об искренности и доброй воле Китая в активном продвижении мирных переговоров», — отметили авторы лонгрида. Ранее Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. Депутат Верховной Рады Арахамия не одобрил содержание документа, назвав позицию КНР «неприемлемой». Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан согласился с одним из пунктов, в котором говорится об уважении суверенитета государств. Президент Украины Владимир Зеленский после публикации мирного плана заявил о желании встретиться с главой правящей партии и председателем Китая Си Цзиньпином, чтобы попросить у КНР помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политическим элитам США и Запада следовало бы внимательнее изучить план по урегулированию конфликта на Украине вместо того, чтобы критиковать его. Таким мнением поделились журналисты китайской газеты. «Мы считаем, что американским и западным политическим элитам крайне необходимо внимательно изучить документ с позицией Китая из 12 пунктов. Несмотря на то, что он направлен на текущий конфликт на Украине, он также отражает мнение по конфликтам и турбулентностям в других частях мира, большинство из которых тесно связаны с внешней политикой США и Запада», — подчеркивается в статье издания Global Times. В публикации отмечается, что хотя Китай не является стороной украинского кризиса, он всегда готов играть конструктивную роль в содействии его урегулированию. «Этот документ свидетельствует об искренности и доброй воле Китая в активном продвижении мирных переговоров», — отметили авторы лонгрида. Ранее Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. Депутат Верховной Рады Арахамия не одобрил содержание документа, назвав позицию КНР «неприемлемой». Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан согласился с одним из пунктов, в котором говорится об уважении суверенитета государств. Президент Украины Владимир Зеленский после публикации мирного плана заявил о желании встретиться с главой правящей партии и председателем Китая Си Цзиньпином, чтобы попросить у КНР помощи.