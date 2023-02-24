24 февраля 2023

Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпинем, чтобы попросить у него помощи

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Глава Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский хочет попросить помощи у Китая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с главой правящей партии и председателем Китая Си Цзиньпином, чтобы попросить у КНР помощи. Об этом Зеленский заявил 24 февраля на пресс-конференции.

«Планирую встретиться с Си Цзиньпином. Китай должен сделать все, чтобы РФ вышла с территории Украины», — сказал Владимир Зеленский. Трансляция мероприятия велась на его youtube-канале.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин приедет в Москву, чтобы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. О визите председателя КНР ранее писали и журналисты The Wall Street Journal. Они отмечали, что Китай хочет сыграть особую роль в разрешении конфликта на Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с главой правящей партии и председателем Китая Си Цзиньпином, чтобы попросить у КНР помощи. Об этом Зеленский заявил 24 февраля на пресс-конференции. «Планирую встретиться с Си Цзиньпином. Китай должен сделать все, чтобы РФ вышла с территории Украины», — сказал Владимир Зеленский. Трансляция мероприятия велась на его youtube-канале. Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин приедет в Москву, чтобы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. О визите председателя КНР ранее писали и журналисты The Wall Street Journal. Они отмечали, что Китай хочет сыграть особую роль в разрешении конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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