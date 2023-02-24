Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпинем, чтобы попросить у него помощи

24 февраля 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Зеленский хочет попросить помощи у Китая Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с главой правящей партии и председателем Китая Си Цзиньпином, чтобы попросить у КНР помощи. Об этом Зеленский заявил 24 февраля на пресс-конференции. «Планирую встретиться с Си Цзиньпином. Китай должен сделать все, чтобы РФ вышла с территории Украины», — сказал Владимир Зеленский. Трансляция мероприятия велась на его youtube-канале. Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин приедет в Москву, чтобы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. О визите председателя КНР ранее писали и журналисты The Wall Street Journal. Они отмечали, что Китай хочет сыграть особую роль в разрешении конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с главой правящей партии и председателем Китая Си Цзиньпином, чтобы попросить у КНР помощи. Об этом Зеленский заявил 24 февраля на пресс-конференции. «Планирую встретиться с Си Цзиньпином. Китай должен сделать все, чтобы РФ вышла с территории Украины», — сказал Владимир Зеленский. Трансляция мероприятия велась на его youtube-канале. Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин приедет в Москву, чтобы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. О визите председателя КНР ранее писали и журналисты The Wall Street Journal. Они отмечали, что Китай хочет сыграть особую роль в разрешении конфликта на Украине.