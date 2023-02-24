В партии Зеленского отвергли мирный план Китая по переговорам на Украине

Мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине является неприемлемым. Такое заявление сделал глава президентской фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«То есть [Китай] хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались. <…> Это неприемлемая позиция», — сказал Давид Арахамия в эфире телеканала «Рада».
Ранее Министерство иностранных дел Китая опубликовало документ по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. В мирном плане говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также об однообразном применении международного права, передает телеканал 360. Однако в Вашингтоне к плану КНР по разрешению конфликта отнеслись скептически, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает «Национальная служба новостей». Позже и генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что документ, опубликованный Китаем не вызывает доверия.
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