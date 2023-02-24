В партии Зеленского отвергли мирный план Китая по переговорам на Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Давид Арахамия
В партии Владимира Зеленского назвали план Китая неприемлимым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине является неприемлемым. Такое заявление сделал глава президентской фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«То есть [Китай] хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались. <…> Это неприемлемая позиция», — сказал Давид Арахамия в эфире телеканала «Рада».

Ранее Министерство иностранных дел Китая опубликовало документ по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. В мирном плане говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также об однообразном применении международного права, передает телеканал 360. Однако в Вашингтоне к плану КНР по разрешению конфликта отнеслись скептически, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает «Национальная служба новостей». Позже и генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что документ, опубликованный Китаем не вызывает доверия.

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Мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине является неприемлемым. Такое заявление сделал глава президентской фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «То есть [Китай] хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались. <…> Это неприемлемая позиция», — сказал Давид Арахамия в эфире телеканала «Рада». Ранее Министерство иностранных дел Китая опубликовало документ по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. В мирном плане говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также об однообразном применении международного права, передает телеканал 360. Однако в Вашингтоне к плану КНР по разрешению конфликта отнеслись скептически, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает «Национальная служба новостей». Позже и генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что документ, опубликованный Китаем не вызывает доверия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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