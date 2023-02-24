24 февраля 2023

Арестович заявил о новой угрозе для Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Алексей Арестович
Алексей Арестович высказал свое беспокойство по поводу возникшей угрозы для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития. Об этом сообщил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Перед Украиной возникла новая угроза потерять время […] и пойти по ложному пути развития», — написал он в telegram-канале. «Несмотря на ужасы [спецоперации], украинский народ вытащил счастливый билет: мы сами можем выбирать проект развития на годы и века вперед», — похвастался Алексей Арестович.

Несмотря на заверения Арестовича о том, что Украина якобы «вытянула счастливый билет», в настоящее время США и страны Запада постоянно отправляют на Украину военную помощь в виде денег или оружия, поэтому властям Киева рано или поздно придется выплачивать им многомиллиардные долги. Доктор юридических наук, политолог Александр Домрин предположил, что Украина попытается избежать расплаты, объявив дефолт в стране. По его словам, несмотря на то, что Запад доставляет ВСУ уже давно устаревшую технику, Киеву все равно предъявят счета.

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Перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития. Об этом сообщил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Перед Украиной возникла новая угроза потерять время […] и пойти по ложному пути развития», — написал он в telegram-канале. «Несмотря на ужасы [спецоперации], украинский народ вытащил счастливый билет: мы сами можем выбирать проект развития на годы и века вперед», — похвастался Алексей Арестович. Несмотря на заверения Арестовича о том, что Украина якобы «вытянула счастливый билет», в настоящее время США и страны Запада постоянно отправляют на Украину военную помощь в виде денег или оружия, поэтому властям Киева рано или поздно придется выплачивать им многомиллиардные долги. Доктор юридических наук, политолог Александр Домрин предположил, что Украина попытается избежать расплаты, объявив дефолт в стране. По его словам, несмотря на то, что Запад доставляет ВСУ уже давно устаревшую технику, Киеву все равно предъявят счета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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