Арестович заявил о новой угрозе для Украины

25 февраля 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович высказал свое беспокойство по поводу возникшей угрозы для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития. Об этом сообщил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Перед Украиной возникла новая угроза потерять время […] и пойти по ложному пути развития», — написал он в telegram-канале. «Несмотря на ужасы [спецоперации], украинский народ вытащил счастливый билет: мы сами можем выбирать проект развития на годы и века вперед», — похвастался Алексей Арестович. Несмотря на заверения Арестовича о том, что Украина якобы «вытянула счастливый билет», в настоящее время США и страны Запада постоянно отправляют на Украину военную помощь в виде денег или оружия, поэтому властям Киева рано или поздно придется выплачивать им многомиллиардные долги. Доктор юридических наук, политолог Александр Домрин предположил, что Украина попытается избежать расплаты, объявив дефолт в стране. По его словам, несмотря на то, что Запад доставляет ВСУ уже давно устаревшую технику, Киеву все равно предъявят счета.

Перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития. Об этом сообщил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Перед Украиной возникла новая угроза потерять время […] и пойти по ложному пути развития», — написал он в telegram-канале. «Несмотря на ужасы [спецоперации], украинский народ вытащил счастливый билет: мы сами можем выбирать проект развития на годы и века вперед», — похвастался Алексей Арестович. Несмотря на заверения Арестовича о том, что Украина якобы «вытянула счастливый билет», в настоящее время США и страны Запада постоянно отправляют на Украину военную помощь в виде денег или оружия, поэтому властям Киева рано или поздно придется выплачивать им многомиллиардные долги. Доктор юридических наук, политолог Александр Домрин предположил, что Украина попытается избежать расплаты, объявив дефолт в стране. По его словам, несмотря на то, что Запад доставляет ВСУ уже давно устаревшую технику, Киеву все равно предъявят счета.