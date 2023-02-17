Политолог предположил, как Украина избежит выплат по многомиллиардным долгам

Чтобы не возвращать долги за военную помощь западным партнерам, Украина объявит дефолт в стране. Об этом рассказал доктор юридических наук, политолог Александр Домрин. Для выплаты долгов у Украины на самом деле нет средств.
«Домрин назвал схему поставок оружия на Украину вторым ленд-лизом. Киев не будет расплачиваться по долгам и объявит дефолт», — цитирует Александр Домрина издание «Украина.ру». Он также отметил, что военную помощь Запада составляют устаревшие техника и оружие, которые давно подлежат утилизации, тем не менее счет за него все равно предъявят. Впоследствии этот фактор положительно повлияет на западную экономику.
Западные страны оказывают военную поддержку Киеву в связи с конфликтом на Украине. Западные союзники Украины договорились о поставках тяжелой военной техники после встречи представителей министерств обороны стран НАТО в немецком Рамштайне. После получения обещания о поставках танков, Украина начала запрашивать у Запада военные самолеты, но пока не получила одобрения. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что военная поддержка Евросоюза за 2022 году составила 49 млрд евро, передает «Федеральное агентство новостей».
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