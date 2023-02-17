Политолог предположил, как Украина избежит выплат по многомиллиардным долгам

Политолог Домрин: Киев объявит дефолт, чтобы не платить Западу по долгам

17 февраля 2023 в 08:59 Размер текста - 17 +

Политолог Александр Домрин считает, что Украина попытается не платить по долгам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы не возвращать долги за военную помощь западным партнерам, Украина объявит дефолт в стране. Об этом рассказал доктор юридических наук, политолог Александр Домрин. Для выплаты долгов у Украины на самом деле нет средств. «Домрин назвал схему поставок оружия на Украину вторым ленд-лизом. Киев не будет расплачиваться по долгам и объявит дефолт», — цитирует Александр Домрина издание «Украина.ру». Он также отметил, что военную помощь Запада составляют устаревшие техника и оружие, которые давно подлежат утилизации, тем не менее счет за него все равно предъявят. Впоследствии этот фактор положительно повлияет на западную экономику. Западные страны оказывают военную поддержку Киеву в связи с конфликтом на Украине. Западные союзники Украины договорились о поставках тяжелой военной техники после встречи представителей министерств обороны стран НАТО в немецком Рамштайне. После получения обещания о поставках танков, Украина начала запрашивать у Запада военные самолеты, но пока не получила одобрения. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что военная поддержка Евросоюза за 2022 году составила 49 млрд евро, передает «Федеральное агентство новостей».

Чтобы не возвращать долги за военную помощь западным партнерам, Украина объявит дефолт в стране. Об этом рассказал доктор юридических наук, политолог Александр Домрин. Для выплаты долгов у Украины на самом деле нет средств. «Домрин назвал схему поставок оружия на Украину вторым ленд-лизом. Киев не будет расплачиваться по долгам и объявит дефолт», — цитирует Александр Домрина издание «Украина.ру». Он также отметил, что военную помощь Запада составляют устаревшие техника и оружие, которые давно подлежат утилизации, тем не менее счет за него все равно предъявят. Впоследствии этот фактор положительно повлияет на западную экономику. Западные страны оказывают военную поддержку Киеву в связи с конфликтом на Украине. Западные союзники Украины договорились о поставках тяжелой военной техники после встречи представителей министерств обороны стран НАТО в немецком Рамштайне. После получения обещания о поставках танков, Украина начала запрашивать у Запада военные самолеты, но пока не получила одобрения. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что военная поддержка Евросоюза за 2022 году составила 49 млрд евро, передает «Федеральное агентство новостей».