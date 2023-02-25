Казахстан поддержал мирный план Китая по Украине

25 февраля 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Предложения Китая основаны в соответствии с уставом ООН, заявили в МИД Казахстана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Казахстана поддерживают предложенный Китаем мирный план, состоящий из 12 пунктов, по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД Казахстана. «Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса», — говорится на официальном сайте ведомства. Там добавили, что мирный план заслуживает поддержки, потому что разработан в соответствии с уставом ООН и основан на уважении территориальной целостности, суверенитета и независимости государств, а также призван завершить кровопролитие. Ранее Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, несмотря на несогласие с одним из пунктов плана, сам документ кажется украинским властям интересным, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден, в свою очередь, назвал предложения Китая выгодными исключительно для России, сообщает «Национальная служба новостей».

Власти Казахстана поддерживают предложенный Китаем мирный план, состоящий из 12 пунктов, по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД Казахстана. «Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса», — говорится на официальном сайте ведомства. Там добавили, что мирный план заслуживает поддержки, потому что разработан в соответствии с уставом ООН и основан на уважении территориальной целостности, суверенитета и независимости государств, а также призван завершить кровопролитие. Ранее Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, несмотря на несогласие с одним из пунктов плана, сам документ кажется украинским властям интересным, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден, в свою очередь, назвал предложения Китая выгодными исключительно для России, сообщает «Национальная служба новостей».