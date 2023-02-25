Казахстан поддержал мирный план Китая по Украине

Власти Казахстана поддерживают предложенный Китаем мирный план, состоящий из 12 пунктов, по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД Казахстана.
«Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса», — говорится на официальном сайте ведомства. Там добавили, что мирный план заслуживает поддержки, потому что разработан в соответствии с уставом ООН и основан на уважении территориальной целостности, суверенитета и независимости государств, а также призван завершить кровопролитие.
Ранее Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, несмотря на несогласие с одним из пунктов плана, сам документ кажется украинским властям интересным, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден, в свою очередь, назвал предложения Китая выгодными исключительно для России, сообщает «Национальная служба новостей».
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Власти Казахстана поддерживают предложенный Китаем мирный план, состоящий из 12 пунктов, по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД Казахстана. «Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса», — говорится на официальном сайте ведомства. Там добавили, что мирный план заслуживает поддержки, потому что разработан в соответствии с уставом ООН и основан на уважении территориальной целостности, суверенитета и независимости государств, а также призван завершить кровопролитие. Ранее Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, несмотря на несогласие с одним из пунктов плана, сам документ кажется украинским властям интересным, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден, в свою очередь, назвал предложения Китая выгодными исключительно для России, сообщает «Национальная служба новостей».