Журналист Херш предрек распад НАТО из-за подрыва США «Северных потоков»

25 февраля 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Подрывом трубопроводов Джо Байден планировал сплотить НАТО, заявил Сеймур Херш Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Планы президента США Джо Байдена использовать подрыв «Северных потоков» в качестве сплочения стран-членов НАТО могут иметь обратный эффект и привести к распаду альянса. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш. «Из-за истории с подрывом „Северных потоков“ перед НАТО всерьез может встать вопрос о выходе некоторых стран из организации», — передает слова Херша канадский журнал Western Standard . Он добавил, что изначально Джо Байден планировал использовать подрыв для улучшения единства между членами НАТО, но теперь есть риск того, что из-за скандала ряды альянса могут поредеть. Ранее Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков». В Еврокомиссии назвали расследование журналиста спекуляцией, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад не имеет никакого желания разбираться в произошедшем, сообщает «Национальная служба новостей».

Планы президента США Джо Байдена использовать подрыв «Северных потоков» в качестве сплочения стран-членов НАТО могут иметь обратный эффект и привести к распаду альянса. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш. «Из-за истории с подрывом „Северных потоков“ перед НАТО всерьез может встать вопрос о выходе некоторых стран из организации», — передает слова Херша канадский журнал Western Standard. Он добавил, что изначально Джо Байден планировал использовать подрыв для улучшения единства между членами НАТО, но теперь есть риск того, что из-за скандала ряды альянса могут поредеть. Ранее Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков». В Еврокомиссии назвали расследование журналиста спекуляцией, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад не имеет никакого желания разбираться в произошедшем, сообщает «Национальная служба новостей».