Журналист Херш предрек распад НАТО из-за подрыва США «Северных потоков»

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НАТО. Москва. stock, нато, эмблема, nato, брюссель, штаб-квартира
Подрывом трубопроводов Джо Байден планировал сплотить НАТО, заявил Сеймур Херш Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Планы президента США Джо Байдена использовать подрыв «Северных потоков» в качестве сплочения стран-членов НАТО могут иметь обратный эффект и привести к распаду альянса. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш.

«Из-за истории с подрывом „Северных потоков“ перед НАТО всерьез может встать вопрос о выходе некоторых стран из организации», — передает слова Херша канадский журнал Western Standard. Он добавил, что изначально Джо Байден планировал использовать подрыв для улучшения единства между членами НАТО, но теперь есть риск того, что из-за скандала ряды альянса могут поредеть.

Ранее Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков». В Еврокомиссии назвали расследование журналиста спекуляцией, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад не имеет никакого желания разбираться в произошедшем, сообщает «Национальная служба новостей».

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Планы президента США Джо Байдена использовать подрыв «Северных потоков» в качестве сплочения стран-членов НАТО могут иметь обратный эффект и привести к распаду альянса. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш. «Из-за истории с подрывом „Северных потоков“ перед НАТО всерьез может встать вопрос о выходе некоторых стран из организации», — передает слова Херша канадский журнал Western Standard. Он добавил, что изначально Джо Байден планировал использовать подрыв для улучшения единства между членами НАТО, но теперь есть риск того, что из-за скандала ряды альянса могут поредеть. Ранее Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков». В Еврокомиссии назвали расследование журналиста спекуляцией, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад не имеет никакого желания разбираться в произошедшем, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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