Сбежавший с фронта экс-командир ЧВК «Вагнер» напал на полицейских в Норвегии

Экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, который запросил убежища в Норвегии, был задержан за драку с норвежской полицией. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
«Медведев был арестован после того, как начал драку возле паба», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что при задержании экс-командир ЧВК «Вагнер» оказал сопротивление, ударив ногой полицейского.
Ранее Андрей Медведев запросил о предоставлении убежища в Норвегии. В январе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что бывший боец сбежал в Норвегию из-за инцидента с пленными. В конце своего комментария Пригожин добавил, что Медведев очень опасен.
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Экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, который запросил убежища в Норвегии, был задержан за драку с норвежской полицией. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2. «Медведев был арестован после того, как начал драку возле паба», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что при задержании экс-командир ЧВК «Вагнер» оказал сопротивление, ударив ногой полицейского. Ранее Андрей Медведев запросил о предоставлении убежища в Норвегии. В январе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что бывший боец сбежал в Норвегию из-за инцидента с пленными. В конце своего комментария Пригожин добавил, что Медведев очень опасен.