Сбежавший с фронта экс-командир ЧВК «Вагнер» напал на полицейских в Норвегии

25 февраля 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Экс-командир ЧВК «Вагнер» задержан за драку в столице Норвегии Осло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, который запросил убежища в Норвегии, был задержан за драку с норвежской полицией. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2. «Медведев был арестован после того, как начал драку возле паба», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что при задержании экс-командир ЧВК «Вагнер» оказал сопротивление, ударив ногой полицейского. Ранее Андрей Медведев запросил о предоставлении убежища в Норвегии. В январе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что бывший боец сбежал в Норвегию из-за инцидента с пленными. В конце своего комментария Пригожин добавил, что Медведев очень опасен.

Экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, который запросил убежища в Норвегии, был задержан за драку с норвежской полицией. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2. «Медведев был арестован после того, как начал драку возле паба», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что при задержании экс-командир ЧВК «Вагнер» оказал сопротивление, ударив ногой полицейского. Ранее Андрей Медведев запросил о предоставлении убежища в Норвегии. В январе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что бывший боец сбежал в Норвегию из-за инцидента с пленными. В конце своего комментария Пригожин добавил, что Медведев очень опасен.