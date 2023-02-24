На железнодорожной станции в Тюменской области произошла утечка опасного груза

ЧП произошло на железнодорожной станции Ишим
В Тюменской области на железнодорожной станции Ишим обнаружили утечку дизельного топлива из грузового поезда. Об этом сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«25 февраля 2023 года в 04:40 при осмотре грузового поезда на четвертом пути станции Ишим обнаружена струйная течь опасного груза (дизельное топливо) из нижнего сливного прибора цистерны. Вагон отцеплен для устранения неисправности», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что течь уже устранили. Вред окружающей среде не нанесен. Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований при перевозке опасных грузов. Причины ЧП устанавливаются.
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