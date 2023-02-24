24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Кургане задержали иностранного наркоторговца

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, рация, полиция
Полицейские, увидев закладчика, задержали его с поличным Фото:

В Кургане полицейские задержали на улице мужчину, который делала тайники-закладки с наркотиками. При досмотре у иностранца нашли более 20 свертков с запрещенными веществом, рассказали в полиции.

«У 34-летнего жителя одной из среднеазиатских республик сотрудники полиции обнаружили и изъяли 23 свертка с наркотическим средством героин общей массой порядка 10 граммов. Еще один сверток обнаружен в оборудованном тайнике-закладке», — говорится на сайте УМВД по Курганской области.

В полиции отмечают, что мужчина на миграционном учете состоял в Москве, а по факту жил в Тюмени. В Курган же приехал, чтобы торговать наркотиками. Подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Кургане полицейские задержали на улице мужчину, который делала тайники-закладки с наркотиками. При досмотре у иностранца нашли более 20 свертков с запрещенными веществом, рассказали в полиции. «У 34-летнего жителя одной из среднеазиатских республик сотрудники полиции обнаружили и изъяли 23 свертка с наркотическим средством героин общей массой порядка 10 граммов. Еще один сверток обнаружен в оборудованном тайнике-закладке», — говорится на сайте УМВД по Курганской области. В полиции отмечают, что мужчина на миграционном учете состоял в Москве, а по факту жил в Тюмени. В Курган же приехал, чтобы торговать наркотиками. Подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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