В Кургане задержали иностранного наркоторговца

Полицейские, увидев закладчика, задержали его с поличным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане полицейские задержали на улице мужчину, который делала тайники-закладки с наркотиками. При досмотре у иностранца нашли более 20 свертков с запрещенными веществом, рассказали в полиции.

«У 34-летнего жителя одной из среднеазиатских республик сотрудники полиции обнаружили и изъяли 23 свертка с наркотическим средством героин общей массой порядка 10 граммов. Еще один сверток обнаружен в оборудованном тайнике-закладке», — говорится на сайте УМВД по Курганской области.

В полиции отмечают, что мужчина на миграционном учете состоял в Москве, а по факту жил в Тюмени. В Курган же приехал, чтобы торговать наркотиками. Подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.