На Камчатке произошло мощное землетрясение

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Клипарт. Сургут, мчс, спасатель
На полуострове произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла Фото:

На побережье Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«В 9:25 по московскому времени на Камчатке отмечены подземные толчки магнитудой 6,1», — передает официальный сайт филиала. Там добавили, что землетрясение произошло на побережье полуострова в акватории Тихого океана. Очаг обнаружен на глубине 170 километров.

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На побережье Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. «В 9:25 по московскому времени на Камчатке отмечены подземные толчки магнитудой 6,1», — передает официальный сайт филиала. Там добавили, что землетрясение произошло на побережье полуострова в акватории Тихого океана. Очаг обнаружен на глубине 170 километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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