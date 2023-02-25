На Камчатке произошло мощное землетрясение

На побережье Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«В 9:25 по московскому времени на Камчатке отмечены подземные толчки магнитудой 6,1», — передает официальный сайт филиала. Там добавили, что землетрясение произошло на побережье полуострова в акватории Тихого океана. Очаг обнаружен на глубине 170 километров.
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На побережье Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. «В 9:25 по московскому времени на Камчатке отмечены подземные толчки магнитудой 6,1», — передает официальный сайт филиала. Там добавили, что землетрясение произошло на побережье полуострова в акватории Тихого океана. Очаг обнаружен на глубине 170 километров.