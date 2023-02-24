24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Перми сгорело здание магазина морепродуктов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Пожарные справились с огнем, но один человек пострадал Фото:

В Перми пожар произошел в здании магазина рыбы и морепродуктов Cleverfish на ул. Борцов революции. Фото появилось в telegram-канале «ЧП Пермь». Руководство торговой точки объявило о закрытии на неопределенный срок.

«Срочное сообщение! Сегодня работает только магазин на Компросе, 49. Б.Революции 8а — по техническим причинам закрыт на неопределенное время», — сообщается в группе магазина в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пострадал один человек. Причины возгорания устанавливаются. Судя по фото, пожар произошел на втором этаже здания, где размещались офисные помещения.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров

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В Перми пожар произошел в здании магазина рыбы и морепродуктов Cleverfish на ул. Борцов революции. Фото появилось в telegram-канале «ЧП Пермь». Руководство торговой точки объявило о закрытии на неопределенный срок. «Срочное сообщение! Сегодня работает только магазин на Компросе, 49. Б.Революции 8а — по техническим причинам закрыт на неопределенное время», — сообщается в группе магазина в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пострадал один человек. Причины возгорания устанавливаются. Судя по фото, пожар произошел на втором этаже здания, где размещались офисные помещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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