В Перми пожар произошел в здании магазина рыбы и морепродуктов Cleverfish на ул. Борцов революции. Фото появилось в telegram-канале «ЧП Пермь». Руководство торговой точки объявило о закрытии на неопределенный срок.
«Срочное сообщение! Сегодня работает только магазин на Компросе, 49. Б.Революции 8а — по техническим причинам закрыт на неопределенное время», — сообщается в группе магазина в соцсети «ВКонтакте».
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пострадал один человек. Причины возгорания устанавливаются. Судя по фото, пожар произошел на втором этаже здания, где размещались офисные помещения.
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