В Перми сгорело здание магазина морепродуктов. Фото

25 февраля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Пожарные справились с огнем, но один человек пострадал Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми пожар произошел в здании магазина рыбы и морепродуктов Cleverfish на ул. Борцов революции. Фото появилось в telegram-канале «ЧП Пермь». Руководство торговой точки объявило о закрытии на неопределенный срок. «Срочное сообщение! Сегодня работает только магазин на Компросе, 49. Б.Революции 8а — по техническим причинам закрыт на неопределенное время», — сообщается в группе магазина в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пострадал один человек. Причины возгорания устанавливаются. Судя по фото, пожар произошел на втором этаже здания, где размещались офисные помещения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров ТГ-канал «ЧП Пермь»

В Перми пожар произошел в здании магазина рыбы и морепродуктов Cleverfish на ул. Борцов революции. Фото появилось в telegram-канале «ЧП Пермь». Руководство торговой точки объявило о закрытии на неопределенный срок. «Срочное сообщение! Сегодня работает только магазин на Компросе, 49. Б.Революции 8а — по техническим причинам закрыт на неопределенное время», — сообщается в группе магазина в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате пострадал один человек. Причины возгорания устанавливаются. Судя по фото, пожар произошел на втором этаже здания, где размещались офисные помещения.