Зеленский остался недоволен антироссийскими санкциями ЕС

Зеленский потребовал усилить давление на российскую атомную отрасль

25 февраля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал ЕС усилить давление на атомную отрасль РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен десятым пакетом санкций против России. По его словам, давление на Москву со стороны Евросоюза должно быть куда сильнее. Кроме того украинский лидер потребовал усилить санкции в отношении атомной промышленности России. «10-й пакет санкций нацелен на российскую военную промышленность, пропаганду и финансовую систему. Давление на Россию должно усилиться. Мы ожидаем решительных шагов против „Росатома“ и российской атомной промышленности», — написал Владимир Зеленский в своем twitter-аккаунте. Также украинский лидер призвал ужесточить меры против российской армии и банковского дела. Ранее стало известно, что Евросоюз готовит 10-й пакет санкций против России. Изначально ограничения должны были вступить в силу 24 февраля, к годовщине спецоперации на Украине, напоминает «Утро.ру». Однако санкции были одобрены странами ЕС лишь на следующий день. Антироссийские ограничения коснулись экспорта и импорта товаров, а также физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую спецоперацию, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен десятым пакетом санкций против России. По его словам, давление на Москву со стороны Евросоюза должно быть куда сильнее. Кроме того украинский лидер потребовал усилить санкции в отношении атомной промышленности России. «10-й пакет санкций нацелен на российскую военную промышленность, пропаганду и финансовую систему. Давление на Россию должно усилиться. Мы ожидаем решительных шагов против „Росатома“ и российской атомной промышленности», — написал Владимир Зеленский в своем twitter-аккаунте. Также украинский лидер призвал ужесточить меры против российской армии и банковского дела. Ранее стало известно, что Евросоюз готовит 10-й пакет санкций против России. Изначально ограничения должны были вступить в силу 24 февраля, к годовщине спецоперации на Украине, напоминает «Утро.ру». Однако санкции были одобрены странами ЕС лишь на следующий день. Антироссийские ограничения коснулись экспорта и импорта товаров, а также физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую спецоперацию, передает телеканал 360.