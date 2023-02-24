Пропавшего дальнобойщика из Белоруссии нашли мертвым в лесу у челябинской трассы

В Челябинской области найден мертвым 38-летний дальнобойщик из Белоруссии, который пропал во время рейса. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Волонтеры нашли тело в лесу недалеко от кафе „Вояж“ на 1726-м километре трассы М5-Урал. По предварительным данным, он покончил с собой», — рассказал источник.
Мужчина был родом из Витебской области. Он уехал в рейс, а 20 февраля перестал выходить на связь с супругой. Его автомобиль был найден закрытым на стоянке, телефон лежал на приборной панели.
В следственном управлении СКР по Челябинской области на звонок от корреспондента URA.RU не ответили. Комментарии следственных органов будут опубликованы, как только они поступят.
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