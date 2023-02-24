Тобольского школьника, который пытался поджечь военкомат, отправили в СИЗО

Школьник планировал поджечь военкомат с помощью «коктейля Молотова» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьника из Тобольска (Тюменская область), который пытался поджечь военкомат с помощью «коктейля Молотова», отправили в СИЗО. 15-летний мальчик будет находиться под стражей до 22 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона.

«Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (ч.3 ст. 30, ст. 205 УК РФ). По решению суда юноша будет находиться под стражей до 22 апреля 2023 года», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что школьник планировал 23 февраля устроить пожар в военкомате. Он взял с собой зажигалку и «коктейль Молотова». Теракт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ, которые задержали мальчика по дороге к военкомату.