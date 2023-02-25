В Госдуме заявили о формировании антизападного содружества во главе с РФ и Китаем

Россия и Китай начинают формировать содружество, которое будет противостоять Западу. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
«Наше союзное государство, мы и Белоруссия, находимся в окружении Европы под санкциями. Китаю либо грозят санкциями, либо тоже вводят, поэтому рано или поздно будет формироваться содружество. Оно уже начало формироваться. Мы друг друга поддерживаем при голосовании в ООН, в разных других международных организациях. Мы это делаем уже несколько лет. Китай прекрасно понимает, что он будет следующим и не хочет остаться в одиночестве под угрозой войны, которая сейчас объявлена нам, а завтра, может быть, Китаю», — сказал Леонид Калашников.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Белый дом «ответит» Китаю, если его власти отправят летальное оружие в Россию в качестве военной помощи в спецоперации на Украине. При этом представители Вашингтона не смогли найти доказательств того, что Пекин предоставляет оружие Москве.
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