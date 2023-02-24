24 февраля 2023

Байден заявил об отсутствии доказательств военной помощи Китая России

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден: США не обнаружили доказательств того, что Китай направляет вооружения РФ для СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Вашингтона не смогли найти доказательств того, что Китай предоставляет оружие России. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«США не обнаружили доказательств того, что Китай направляет вооружения России для СВО», — заявил Байден. Интервью с ним опубликовано на телеканале ABC.

Ранее The Wall Street Journal писало, что Китай оказывает России военную помощь, поставляя различные санкционные товары. Несколько американских чиновников из администрации президента Байдена сообщили телеканалу NBC, что в США опасаются, что Китай может перейти к прямому военному содействию России в СВО. Китайский дипломат Вань Вэньбинь жестко отреагировал на обвинения США в помощи России, сказав, что подобным занимается только Вашингтон, отправляя оружие Киеву.

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Власти Вашингтона не смогли найти доказательств того, что Китай предоставляет оружие России. Об этом заявил президент США Джо Байден. «США не обнаружили доказательств того, что Китай направляет вооружения России для СВО», — заявил Байден. Интервью с ним опубликовано на телеканале ABC. Ранее The Wall Street Journal писало, что Китай оказывает России военную помощь, поставляя различные санкционные товары. Несколько американских чиновников из администрации президента Байдена сообщили телеканалу NBC, что в США опасаются, что Китай может перейти к прямому военному содействию России в СВО. Китайский дипломат Вань Вэньбинь жестко отреагировал на обвинения США в помощи России, сказав, что подобным занимается только Вашингтон, отправляя оружие Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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