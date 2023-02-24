Байден пригрозил Китаю жестким ответом за помощь России в СВО

25 февраля 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Джо Байден пригрозил Китаю санкциями в ответ на военную помощь России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США «ответят» Китаю, если его власти отправят летальное оружие в Россию в качестве военной помощи в спецоперации на Украине. Об этом предупредил президент США Джо Байден. Во время интервью с Дэвидом Мьюиром из ABC президент Джо Байден заявил, что США «отреагируют», если Китай поставит России летальное оружие, хотя он сказал, что не «ожидает», что Китай сделает это. «Я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая, поставляющего оружие России», — подчеркнул Джо Байден. Журналист уточнил у Байдена, как отреагируют США, если Китай в будущем начнет «пересекать черту», лидер США отметил, что США жестко «ответят» на это и сослался на санкции, которые другие страны получили после поддержки России. «Это была бы та же самая линия, которую пересекли бы все остальные. Другими словами, мы ввели жесткие санкции против любого, кто это сделал», — напомнил он. Ранее президент США Джо Байден грозил главе КНР Си Цзиньпиню прекращением западного инвестирования в случае поддержки России в спецоперации. 25 февраля Байден заявил, что власти США не нашли доказательств того, что Китай оказывает помощь РФ в СВО.

Власти США «ответят» Китаю, если его власти отправят летальное оружие в Россию в качестве военной помощи в спецоперации на Украине. Об этом предупредил президент США Джо Байден. Во время интервью с Дэвидом Мьюиром из ABC президент Джо Байден заявил, что США «отреагируют», если Китай поставит России летальное оружие, хотя он сказал, что не «ожидает», что Китай сделает это. «Я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая, поставляющего оружие России», — подчеркнул Джо Байден. Журналист уточнил у Байдена, как отреагируют США, если Китай в будущем начнет «пересекать черту», лидер США отметил, что США жестко «ответят» на это и сослался на санкции, которые другие страны получили после поддержки России. «Это была бы та же самая линия, которую пересекли бы все остальные. Другими словами, мы ввели жесткие санкции против любого, кто это сделал», — напомнил он. Ранее президент США Джо Байден грозил главе КНР Си Цзиньпиню прекращением западного инвестирования в случае поддержки России в спецоперации. 25 февраля Байден заявил, что власти США не нашли доказательств того, что Китай оказывает помощь РФ в СВО.