Антон Колодин наблюдал северное сияние в окрестностях Салехарда
Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин поделился снимками северного сияния, которое наблюдал на подъезде к Салехарду. Снимки позеленевшего от природного явления неба Колодин опубликовал в социальной сети.
«Магия ямальского неба. Вот такая красота на подъезде к окружной столице», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что северное сияние снял глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Он назвал сияние завораживающим.
Северное сияние недалеко от Салехарда
Северное сияние в окрестностях Салехарда
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