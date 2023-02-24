Мэр из ЯНАО восхитился зеленым небом. Фото

Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин увидел северное сияние

25 февраля 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Антон Колодин наблюдал северное сияние в окрестностях Салехарда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин поделился снимками северного сияния, которое наблюдал на подъезде к Салехарду. Снимки позеленевшего от природного явления неба Колодин опубликовал в социальной сети. «Магия ямальского неба. Вот такая красота на подъезде к окружной столице», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что северное сияние снял глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Он назвал сияние завораживающим. Северное сияние недалеко от Салехарда Фото: telegram-канал Антона Колодина Северное сияние в окрестностях Салехарда Фото: telegram-канал Антона Колодина

Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин поделился снимками северного сияния, которое наблюдал на подъезде к Салехарду. Снимки позеленевшего от природного явления неба Колодин опубликовал в социальной сети. «Магия ямальского неба. Вот такая красота на подъезде к окружной столице», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что северное сияние снял глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Он назвал сияние завораживающим.