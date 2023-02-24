24 февраля 2023
23 февраля 2023

Мэр из ЯНАО восхитился зеленым небом. Фото

Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин увидел северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Антон Колодин наблюдал северное сияние в окрестностях Салехарда Фото:

Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин поделился снимками северного сияния, которое наблюдал на подъезде к Салехарду. Снимки позеленевшего от природного явления неба Колодин опубликовал в социальной сети.

«Магия ямальского неба. Вот такая красота на подъезде к окружной столице», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что северное сияние снял глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Он назвал сияние завораживающим.

Северное сияние недалеко от Салехарда
Фото:
Северное сияние в окрестностях Салехарда
Фото:

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Глава Пуровского района ЯНАО Антон Колодин поделился снимками северного сияния, которое наблюдал на подъезде к Салехарду. Снимки позеленевшего от природного явления неба Колодин опубликовал в социальной сети. «Магия ямальского неба. Вот такая красота на подъезде к окружной столице», — написал Антон Колодин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что северное сияние снял глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Он назвал сияние завораживающим.
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