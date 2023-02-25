ЕС ввел отдельный блок санкций против ЧВК «Вагнер»

26 февраля 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» попала в отдельный блок санкций ЕС Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз ввел отдельный блок санкций в адрес ЧВК «Вагнер». Об этом говорится в официальном журнале ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что деятельность группы угрожает международной безопасности. «Деятельность группы „Вагнер“ представляет угрозу для людей в странах, где они работают, а также для Евросоюза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют в каких-либо правовых рамках. ЕС намерен продолжать предпринимать действия против нарушений международного права», — сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводятся на официальном сайте Евросовета. Отдельный блок санкций в адрес частной военной компании «Вагнер» Евросоюз ввел в рамках 10-го пакета, в него включены 11 физлиц и 7 организаций. В официальном журнале ЕС указано, что ограничения ввели также против Фонда защиты национальных ценностей, компаний Meroe Gold и M-Invest за сотрудничество с ЧВК «Вагнер». Евросоюз ввел 10-й пакет санкций против России в субботу, 25 февраля. Под него попали 82 физлица, а также Минобороны и Служба внешней разведки РФ. С его учетом на сегодня под санкциями находятся 1473 физических и 205 юридических лиц.

Евросоюз ввел отдельный блок санкций в адрес ЧВК «Вагнер». Об этом говорится в официальном журнале ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что деятельность группы угрожает международной безопасности. «Деятельность группы „Вагнер“ представляет угрозу для людей в странах, где они работают, а также для Евросоюза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют в каких-либо правовых рамках. ЕС намерен продолжать предпринимать действия против нарушений международного права», — сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводятся на официальном сайте Евросовета. Отдельный блок санкций в адрес частной военной компании «Вагнер» Евросоюз ввел в рамках 10-го пакета, в него включены 11 физлиц и 7 организаций. В официальном журнале ЕС указано, что ограничения ввели также против Фонда защиты национальных ценностей, компаний Meroe Gold и M-Invest за сотрудничество с ЧВК «Вагнер». Евросоюз ввел 10-й пакет санкций против России в субботу, 25 февраля. Под него попали 82 физлица, а также Минобороны и Служба внешней разведки РФ. С его учетом на сегодня под санкциями находятся 1473 физических и 205 юридических лиц.