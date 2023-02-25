Антироссийская акция Украины в Берлине обернулась против пропагандистов

Акция с подбитым российским танком в Берлине обернулась митингами против поставок оружия ВСУ

26 февраля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Жители Берлина несут цветы к подбитому русскому танку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы установили подбитый российский танк напротив посольства РФ в Берлине, желая получить поддержку от местного населения, а также дополнительные поставки вооружений. Однако попытка демонстрации «успехов» на поле боя обернулась против пропагандистов: жители немецкой столицы начали нести цветы к танку, а сама техника стала символом борьбы с нацизмом и памятником героизму русских солдат. Кроме того, акция спровоцировала митинги против поставок оружия ВСУ. «Украинская акция в Берлине пошла не по плану: люди несут к русскому танку цветы. В европейские столицы из Украины привезли наши уничтоженные танки. По замыслу Киева они должны были напоминать о (победах — прим. URA.RU) боевиков ВСУ. Но вместо этого жители Германии начали приносить к танку цветы и говорить слова поддержки в адрес России», — передают российские военкоры в Telegram. Согласно сообщениям очевидцев, в этот же день прошел в столице Германии митинг против поставок оружия на Украину. Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными ее задачами является демилитаризация и денацификация Украины. Президент и его представители неоднократно подчеркивали, что все цели СВО будут достигнуты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинцы установили подбитый российский танк напротив посольства РФ в Берлине, желая получить поддержку от местного населения, а также дополнительные поставки вооружений. Однако попытка демонстрации «успехов» на поле боя обернулась против пропагандистов: жители немецкой столицы начали нести цветы к танку, а сама техника стала символом борьбы с нацизмом и памятником героизму русских солдат. Кроме того, акция спровоцировала митинги против поставок оружия ВСУ. «Украинская акция в Берлине пошла не по плану: люди несут к русскому танку цветы. В европейские столицы из Украины привезли наши уничтоженные танки. По замыслу Киева они должны были напоминать о (победах — прим. URA.RU) боевиков ВСУ. Но вместо этого жители Германии начали приносить к танку цветы и говорить слова поддержки в адрес России», — передают российские военкоры в Telegram. Согласно сообщениям очевидцев, в этот же день прошел в столице Германии митинг против поставок оружия на Украину. Россия проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными ее задачами является демилитаризация и денацификация Украины. Президент и его представители неоднократно подчеркивали, что все цели СВО будут достигнуты.