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Любимая группа Шумкова выступила на открытии нового центра в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа Яхонт. Курган, группа цветень, цветень
«Цветень» выступил на открытии нового центра культразвития в Частоозерье Фото:

В Частоозерье (Курганская область) открылся новый центр культурного развития. На первом концерте для гостей и жителей округа выступила любимая группа губернатора региона Вадима Шумкова — ансамбль «Цветень». О том, что это один из его любимых народных коллективов, он сообщал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Частоозерье. Первый концерт в новом центре культурного развития. Рядом летом появится новый парк», — написал Шумков в своем telegram-канале.

В новое здание в Частоозерье входят библиотека и культурно-досуговый центр, которое работает по трем направлениям: театральное искусство, вокал и хореография. Также здесь начнут работу пять клубов и кружков по интересам.

Строительство нового центра начали в 2019 году. На эти цели направили более 112 млн рублей, из которых почти 62 млн — средства областного бюджета.

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В Частоозерье (Курганская область) открылся новый центр культурного развития. На первом концерте для гостей и жителей округа выступила любимая группа губернатора региона Вадима Шумкова — ансамбль «Цветень». О том, что это один из его любимых народных коллективов, он сообщал на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Частоозерье. Первый концерт в новом центре культурного развития. Рядом летом появится новый парк», — написал Шумков в своем telegram-канале. В новое здание в Частоозерье входят библиотека и культурно-досуговый центр, которое работает по трем направлениям: театральное искусство, вокал и хореография. Также здесь начнут работу пять клубов и кружков по интересам. Строительство нового центра начали в 2019 году. На эти цели направили более 112 млн рублей, из которых почти 62 млн — средства областного бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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