Великий пост в 2023 году у православных: календарь

В России с понедельника начинается Великий пост

26 февраля 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

Во время поста следует соблюдать рацион питания Фото: Анна Майорова © URA.RU В понедельник, 27 февраля, начинается Великий пост, он продлится до 15 апреля. URA.RU приводит главную информацию о календаре питания в эти дни, о правилах проведения молитв и о том, как сохранить здоровье при отказе от животного белка. Правила в Великий пост В период Великого поста наиболее верующие христиане соблюдают особый рацион питания и правила поведения. Это делается, чтобы очистить тело и душу. В эти дни христианину нельзя сквернословить и проявлять зависть. Прощение обид способствует приближению человека к Богу. На следующий день после Великого поста, 16 апреля, наступает Пасха — главный церковный праздник, который символизирует воскрешение Христа. Что можно и нельзя есть в Великий пост — календарь питания В первый день поста запрещается употреблять любую пищу. Такое же правило распространяется и на 14 апреля. Каждый понедельник, среду и пятницу христианин должен употреблять только растительную пищу, которая не подвергалась термической обработке. Верующий может есть свежие овощи или салаты. Каждый вторник и четверг разрешается готовить горячую пищу без масла. В эти дни христианин может отведать овощные и грибные супы, а также любые гарниры, которые варятся. На завтрак подойдет овсяная каша. По субботам и воскресеньям христианину разрешается употреблять горячую пищу с маслом. В эти дни человек может жарить еду с маслом. В выходные также можно выпивать по одному бокалу вина. В дни поста запрещается употреблять рыбу, такие же ограничения касаются и морепродуктов. Исключения делаются для Благовещения и Вербного воскресенья. 8 апреля христианин может отведать рыбную икру, а 9 апреля полноценную рыбу. Как правильно поститься Помимо соблюдения строгих правил в приеме пищи, христианин проводит молитвы и ходит в церковь. Верующие могут собираться на утренних и вечерних службах в церквях. Священный ритуал можно совершать и дома. Однако посещение церкви помогает человеку отвлечься от дел и лучше перенести период самоограничений. Молитва в церкви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В дни поста верующие сосредотачивают свое внимание на переосмыслении своих поступков. Это делается для того, чтобы человек признал свою неправоту и избавился от грехов. Во время поста не стоит указывать людям на то, как они проходят период самоограничений. Каждый должен следить только за своими поступками. В период поста человеку важно помогать нуждающимся. Также рекомендуется больше времени уделять близким и родным. Добрые слова, которые христианин говорит другим людям, не должны иметь второго смысла и скрывать за собой корыстные намерения. Как правильно войти в пост Чтобы правильно войти в пост, следует постепенно начать сокращать количество пищи в рационе. Также стоит ограничить количество белковой пищи, заменив ее растительной. Христианину стоит начать пить больше воды, она подготовит к периоду самоограничений. До поста рекомендуется есть каши на молоке на завтрак, а после на безмолочной основе. Пост — это не испытание. Важно правильно себя и настроить и относится к периоду самоограничений как к благу. Самое главное — делать все постепенно. Как правильно выйти из поста Во время соблюдения поста в организме человека перестраиваются биологические ритмы. Поэтому важно соблюдать ряд правил, чтобы правильно выйти из периода самоограничений без вреда для здоровья. Мясо стоит употреблять постепенно. На первых днях лучше готовить вареное мясо, бульон, заливное без острых приправ. Пасхальные яйца помогут человеку выйти из поста без нагрузки на пищеварение. Самое главное во время выхода из поста — делать это постепенно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В понедельник, 27 февраля, начинается Великий пост, он продлится до 15 апреля. URA.RU приводит главную информацию о календаре питания в эти дни, о правилах проведения молитв и о том, как сохранить здоровье при отказе от животного белка. В период Великого поста наиболее верующие христиане соблюдают особый рацион питания и правила поведения. Это делается, чтобы очистить тело и душу. В эти дни христианину нельзя сквернословить и проявлять зависть. Прощение обид способствует приближению человека к Богу. На следующий день после Великого поста, 16 апреля, наступает Пасха — главный церковный праздник, который символизирует воскрешение Христа. В первый день поста запрещается употреблять любую пищу. Такое же правило распространяется и на 14 апреля. Каждый понедельник, среду и пятницу христианин должен употреблять только растительную пищу, которая не подвергалась термической обработке. Верующий может есть свежие овощи или салаты. Каждый вторник и четверг разрешается готовить горячую пищу без масла. В эти дни христианин может отведать овощные и грибные супы, а также любые гарниры, которые варятся. На завтрак подойдет овсяная каша. По субботам и воскресеньям христианину разрешается употреблять горячую пищу с маслом. В эти дни человек может жарить еду с маслом. В выходные также можно выпивать по одному бокалу вина. В дни поста запрещается употреблять рыбу, такие же ограничения касаются и морепродуктов. Исключения делаются для Благовещения и Вербного воскресенья. 8 апреля христианин может отведать рыбную икру, а 9 апреля полноценную рыбу. Помимо соблюдения строгих правил в приеме пищи, христианин проводит молитвы и ходит в церковь. Верующие могут собираться на утренних и вечерних службах в церквях. Священный ритуал можно совершать и дома. Однако посещение церкви помогает человеку отвлечься от дел и лучше перенести период самоограничений. В дни поста верующие сосредотачивают свое внимание на переосмыслении своих поступков. Это делается для того, чтобы человек признал свою неправоту и избавился от грехов. Во время поста не стоит указывать людям на то, как они проходят период самоограничений. Каждый должен следить только за своими поступками. В период поста человеку важно помогать нуждающимся. Также рекомендуется больше времени уделять близким и родным. Добрые слова, которые христианин говорит другим людям, не должны иметь второго смысла и скрывать за собой корыстные намерения. Чтобы правильно войти в пост, следует постепенно начать сокращать количество пищи в рационе. Также стоит ограничить количество белковой пищи, заменив ее растительной. Христианину стоит начать пить больше воды, она подготовит к периоду самоограничений. До поста рекомендуется есть каши на молоке на завтрак, а после на безмолочной основе. Пост — это не испытание. Важно правильно себя и настроить и относится к периоду самоограничений как к благу. Самое главное — делать все постепенно. Во время соблюдения поста в организме человека перестраиваются биологические ритмы. Поэтому важно соблюдать ряд правил, чтобы правильно выйти из периода самоограничений без вреда для здоровья. Мясо стоит употреблять постепенно. На первых днях лучше готовить вареное мясо, бульон, заливное без острых приправ. Пасхальные яйца помогут человеку выйти из поста без нагрузки на пищеварение. Самое главное во время выхода из поста — делать это постепенно.