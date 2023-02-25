25 февраля 2023

Командир из ЧВК «Вагнер» раскрыл, кем оказались убитые на юге Бахмута

Командир из ЧВК «Вагнер»: убитые на юге Бахмута солдаты ВСУ были с Западной Украины
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В рядах ВСУ участвуют бойцы с Западных территорий Украины, рассказал командир ЧВК «Вагнера» Фото:

Солдаты ВСУ, которые были убиты на юге Бахмута (Артемовск) или взяты в плен, оказались выходцами из Западной Украины. Об этом сообщает один из командиров ЧВК «Вагнер», его подразделение штурмует Бахмут с южного направления.

«Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет», — сообщил командир группы «Вагнер» в разговоре с РИА Новости.

Командир добавил, что встречаются солдаты, которые были замечены в донбасском конфликте с 2014 года. Однако он отмечает, что их число незначительно.

Бои за Бахмут идут с лета 2022 года. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город с южной стороны. К 25 февраля отряды «Вагнеры» почти пробились к центру города, им осталось всего 1740 метров, сообщает агентство Nation News.

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Солдаты ВСУ, которые были убиты на юге Бахмута (Артемовск) или взяты в плен, оказались выходцами из Западной Украины. Об этом сообщает один из командиров ЧВК «Вагнер», его подразделение штурмует Бахмут с южного направления. «Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет», — сообщил командир группы «Вагнер» в разговоре с РИА Новости. Командир добавил, что встречаются солдаты, которые были замечены в донбасском конфликте с 2014 года. Однако он отмечает, что их число незначительно. Бои за Бахмут идут с лета 2022 года. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город с южной стороны. К 25 февраля отряды «Вагнеры» почти пробились к центру города, им осталось всего 1740 метров, сообщает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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