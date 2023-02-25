Командир из ЧВК «Вагнер» раскрыл, кем оказались убитые на юге Бахмута Командир из ЧВК «Вагнер»: убитые на юге Бахмута солдаты ВСУ были с Западной Украины 26 февраля 2023 в 09:46 Размер текста - 17 + В рядах ВСУ участвуют бойцы с Западных территорий Украины, рассказал командир ЧВК «Вагнера» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Солдаты ВСУ, которые были убиты на юге Бахмута (Артемовск) или взяты в плен, оказались выходцами из Западной Украины. Об этом сообщает один из командиров ЧВК «Вагнер», его подразделение штурмует Бахмут с южного направления. «Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет», — сообщил командир группы «Вагнер» в разговоре с РИА Новости. Командир добавил, что встречаются солдаты, которые были замечены в донбасском конфликте с 2014 года. Однако он отмечает, что их число незначительно. Бои за Бахмут идут с лета 2022 года. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город с южной стороны. К 25 февраля отряды «Вагнеры» почти пробились к центру города, им осталось всего 1740 метров, сообщает агентство Nation News . Солдаты ВСУ, которые были убиты на юге Бахмута (Артемовск) или взяты в плен, оказались выходцами из Западной Украины. Об этом сообщает один из командиров ЧВК «Вагнер», его подразделение штурмует Бахмут с южного направления. «Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет», — сообщил командир группы «Вагнер» в разговоре с РИА Новости. Командир добавил, что встречаются солдаты, которые были замечены в донбасском конфликте с 2014 года. Однако он отмечает, что их число незначительно. Бои за Бахмут идут с лета 2022 года. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в город с южной стороны. К 25 февраля отряды «Вагнеры» почти пробились к центру города, им осталось всего 1740 метров, сообщает агентство Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям