Мировая оперная звезда выдвинула условия для выступления в Екатеринбурге

Алессандро Сафина потребовал номер люкс и алкоголь перед концертом в Екатеринбурге

Райдер певца не уступает западным поп-звездам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Итальянская звезда мировой оперы Алессандро Сафина выдвинул условия для выступления в Екатеринбурге. Согласно оказавшемуся в распоряжении URA.RU райдеру певца, которому организаторы должны беспрекословно следовать, Сафина будет жить в пятизвездочном отеле, спать в номере люкс с окнами на тихую улицу, пить вино «Совиньон Блан» и энергетики Red Bull и есть греческий йогурт.

Алессандро Сафина летит в Екатеринбург, чтобы выступить 3 марта вместе с уральским камерным оркестром B-A-C-H. Артист согласился приехать в столицу Урала с условием, что его райдер реализуют беспрекословно. Так, организаторы обязаны предоставить итальянскому певцу пятизвездочный отель, в котором будет номер люкс с окнами на тихую улицу и плотными шторами. В гостинице обязательно наличие сауны и трехразового питания.

В отеле Сафина предпочитает пить красное или белое вино «Совиньон Блан», водку «Белугу», пиво, а ужинать после концерта — в хорошем ресторане города. В гримерку исполнитель просит фен, четыре махровых полотенца, салфетки, шампанское MOET&CHANDON, кофе, чай, энергетики, воду без газа, сахар, мед, печенье, черный шоколад (72-90%), фрукты, орехи, греческий йогурт, протеиновые батончики и пять бокалов.

Также Алессандро Сафина готов прилететь на концерт только в бизнес-классе. Встретить его должен автомобиль представительского класса с тремя бутылками воды.

Ранее Сафина уже становился героем скандала после своего отказа выступить в Крыму. Тогда певец аргументировал отмену своего концерта возможным негативом со стороны украинских властей.