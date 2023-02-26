Путин раскрыл планы Запада по ликвидации России

Путин: страны Запада собираются разделить Россию на части

26 февраля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин рассказал как Запад собирается управлять Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Запада собираются ликвидировать Россию, разделив ее на мелкие части. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, такое разделение поможет Западу контролировать каждую часть РФ. «У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию», — заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин». Он предположил, что разделенную Россию можно будет принять в «так называемую семью цивилизованных народов», но только по частям, чтобы контролировать каждую из них. Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ 21 февраля. В ходе выступления он рассказал, что Россия борется за существование, потому что в планы Запада входит установление безграничной власти.

Страны Запада собираются ликвидировать Россию, разделив ее на мелкие части. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, такое разделение поможет Западу контролировать каждую часть РФ. «У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию», — заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин». Он предположил, что разделенную Россию можно будет принять в «так называемую семью цивилизованных народов», но только по частям, чтобы контролировать каждую из них. Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ 21 февраля. В ходе выступления он рассказал, что Россия борется за существование, потому что в планы Запада входит установление безграничной власти.