В МЧС предупредили пермяков о гололеде и сильных снегопадах

Жителей Прикамья предупредили об отложении мокрого снега на ветвях деревьев Фото: Размик Закарян © URA.RU

В конце февраля жителям Пермского края стоит опасаться сильных снегопадов, гололеда и отложения мокрого снега на ЛЭП и ветвях деревьев. Предостережение опубликовали прикамские спасатели.

«По данным Пермского ЦГМС, 26—27 февраля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью сильный снег, гололед, отложение мокрого снега на ЛЭП и ветвях деревьев, порывы ветра до 17 м/с», — указано в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ранее пермские еноты сделали неожиданный прогноз погоды. Животные вышли из своих убежищ после зимней спячки. По мнению сотрудники местного зоопарка, это означает скорое приближение весны.