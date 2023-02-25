25 февраля 2023
24 февраля 2023

В МЧС предупредили пермяков о гололеде и сильных снегопадах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
Жителей Прикамья предупредили об отложении мокрого снега на ветвях деревьев Фото:

В конце февраля жителям Пермского края стоит опасаться сильных снегопадов, гололеда и отложения мокрого снега на ЛЭП и ветвях деревьев. Предостережение опубликовали прикамские спасатели.

«По данным Пермского ЦГМС, 26—27 февраля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью сильный снег, гололед, отложение мокрого снега на ЛЭП и ветвях деревьев, порывы ветра до 17 м/с», — указано в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ранее пермские еноты сделали неожиданный прогноз погоды. Животные вышли из своих убежищ после зимней спячки. По мнению сотрудники местного зоопарка, это означает скорое приближение весны.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В конце февраля жителям Пермского края стоит опасаться сильных снегопадов, гололеда и отложения мокрого снега на ЛЭП и ветвях деревьев. Предостережение опубликовали прикамские спасатели. «По данным Пермского ЦГМС, 26—27 февраля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью сильный снег, гололед, отложение мокрого снега на ЛЭП и ветвях деревьев, порывы ветра до 17 м/с», — указано в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее пермские еноты сделали неожиданный прогноз погоды. Животные вышли из своих убежищ после зимней спячки. По мнению сотрудники местного зоопарка, это означает скорое приближение весны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...