В ДНР предупредили об эпидемии из-за подрыва дамбы в Бахмуте

Из-за того, что ВСУ в Бахмуте (Артемовске) подорвали дамбу, вода попадает в подвалы домов. Это может катастрофически сказаться на эпидемиологической обстановке в городе. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения», — заявил Игорь Кимаковский журналисту РИА Новости. Также это может вызвать продовольственный кризис.
Ранее ВСУ взорвали дамбу в Бахмуте. Такая мера, вероятно, была предпринята, чтобы замедлить наступление российской армии. URA.RU сообщало, почему Бахмут так важен для ВС РФ.
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