В ДНР предупредили об эпидемии из-за подрыва дамбы в Бахмуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выбоины на проезжей части. Курган, дамба, курган, дамба кургана, плотина кургана, тобол весной, полноводие
Прорыв дамбы В Бахмуте может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации в городе, рассказал Игорь Кимаковский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за того, что ВСУ в Бахмуте (Артемовске) подорвали дамбу, вода попадает в подвалы домов. Это может катастрофически сказаться на эпидемиологической обстановке в городе. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения», — заявил Игорь Кимаковский журналисту РИА Новости. Также это может вызвать продовольственный кризис.

Ранее ВСУ взорвали дамбу в Бахмуте. Такая мера, вероятно, была предпринята, чтобы замедлить наступление российской армии. URA.RU сообщало, почему Бахмут так важен для ВС РФ.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за того, что ВСУ в Бахмуте (Артемовске) подорвали дамбу, вода попадает в подвалы домов. Это может катастрофически сказаться на эпидемиологической обстановке в городе. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. «В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения», — заявил Игорь Кимаковский журналисту РИА Новости. Также это может вызвать продовольственный кризис. Ранее ВСУ взорвали дамбу в Бахмуте. Такая мера, вероятно, была предпринята, чтобы замедлить наступление российской армии. URA.RU сообщало, почему Бахмут так важен для ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...