Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять

Бои за город превратились в кровавую мясорубку между российскими бойцами и ВСУ

18 февраля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Бои за Бахмут идут около полугода Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бои за Бахмут (Артемовск) идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих городов для окружения Бахмута, а 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в него. URA.RU собрало главную информацию о городе и о том, почему он так важен для России. История города: Бахмут или Артемовск В 1571 году возле реки Бахмут появилась крепость. В 1783 году она получила статус города. Бахмут стал стремительно развиваться: улучшалась его экономика и промышленность. И уже в 1920-м году город стал центром Донецкой республики. Населенный пункт был переименован в Артемовск в 1924 году в честь близкого друга советского вождя Иосифа Сталина и революционера Федора Сергеева, который закрепился в истории «как товарищ Артем» из-за его партийного псевдонима. Примечательно, что из-за близкой дружбы советского вождя и Сергеева, после смерти последнего Сталин взял его сына на воспитание. Спустя 109 лет, в 2015 году, уже украинское правительство вернуло городу прежнее название — Бахмут. В тот момент на Украине началась активная декоммунизация, которая запрещала пропаганду советской символики. До начала боевых действий в городе проживало около 72 000 человек. Согласно всеукраинской переписи населения в 2001 году, большинство жителей составляли этнические украинцы. Зачем российской армии нужен Бахмут Город находится в Донецкой народной республике, которая вошла в состав России в 2022 году в результате референдума. При взятии Бахмута под свой контроль армия России сможет выйти на дорогу к Славянску и Краматорску, получив тем самым значительное преимущество в регионе. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU, находящийся в зоне боевых действий, Евгений Линин. Стоит отметить, что город расположен примерно в 8 км от Соледара, который уже находится под контролем российской армии, и в 89 км от северо-востока Донецка. Взятие Бахмута также позволит Вооруженным силам России (ВС РФ) выйти на трассу к городам Северск, Краматорск и Константиновка. Российские военные взяли под свой контроль близкий к Бахмуту город Соледар (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Как развивались бои за Бахмут Бои за город начались в августе 2022 года. Из-за ожесточенных сражений российская и украинская стороны называют битву за город «бахмутской мясорубкой». Армия России вела активное наступление на бахмутском направлении до 21 августа, после чего российские военные перешли к позиционному сценарию ведения боев, предполагающему артиллерийские обстрелы без наступления пехоты. После продолжительных ударов российской армии по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе, 31 декабря военкоры сообщили о прорыве ВС РФ городской обороны ВСУ. Спустя почти две недели, 11 января российские солдаты, наступая на Бахмут, взяли под свой контроль близкий к нему Соледар. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. А 19 января бойцы ЧВК «Вагнер» взяли уже пригород Бахмута — населенный пункт Клещеевку. Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» ведут уличные бои на востоке города, сообщил Евгений Линин. Он также добавил, что ВС России окружили город со всех сторон. Подытожим: уличные бои за город ведутся уже почти 2 месяца. Параллельно с этим, армия России захватывает населенные пункты вокруг города для его окружения и взятия в котел. Однако западная часть города на данный момент продолжает контролироваться артиллерией армии Украины. Роль ЧВК «Вагнер» в бахмутской операции Отряды частной военной компании Евгения Пригожина играют решающее значение на бахмутском направлении. В основном, многие населенные пункты берут именно бойцы ЧВК. Так, военные отряда освободили Соледар, населенный пункт Благодатное, село Сакко и Ванцетти, село Клещеевка, поселок Красная Гора и поселок Парасковиевка вблизи Бахмута с 31 декабря. В канун Нового года ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут. История с Соледаром, взятым под контроль солдатами военной компании, вызвала недопонимание между Пригожиным и Минобороны РФ — в ведомстве тогда сообщили, что в захвате города участвовали исключительно силы воздушно-десантных войск и воздушно-космических сил России, не упомянув при этом вклад ЧВК «Вагнер» в освобождение города. Начальник Генштаба и командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов заявлял, что военная компания не является частью ВС РФ, из-за чего ее действия в ходе спецоперации ведомством не отмечаются. Сейчас конфликт исчерпан, о чем неоднократно заявляли обе стороны. Минобороны РФ стало упоминать успехи отрядов Евгения Пригожина, а спустя время президент России Владимир Путин приравнял в правах бойцов ЧВК «Вагнер» к обычным военным. Когда возьмут Бахмут российские войска Сейчас армия России контролирует восточную часть Бахмута. Военные эксперты дают разные оценки о сроках взятия Бахмута. 15 февраля Евгений Пригожин заявил, что Бахмут будет освобожден к марту-апрелю. Также в январе военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач отметил, что Бахмут будет взят российскими силами в ближайшее время. Пригожин отмечал, что взятие Бахмута российскими войсками продвигается не так быстро, потому что ВСУ создали большое количество оборонных линий в городе. Он отмечал, что каждый дом в городе хорошо защищен и используется украинскими военными как крепость. Бойцы военной компании также рассказывали, что ВСУ используют мирное население как живой щит и постоянно стягивают к городу свои отряды. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что главная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от действий киевских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бои за Бахмут (Артемовск) идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих городов для окружения Бахмута, а 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в него. URA.RU собрало главную информацию о городе и о том, почему он так важен для России. В 1571 году возле реки Бахмут появилась крепость. В 1783 году она получила статус города. Бахмут стал стремительно развиваться: улучшалась его экономика и промышленность. И уже в 1920-м году город стал центром Донецкой республики. Населенный пункт был переименован в Артемовск в 1924 году в честь близкого друга советского вождя Иосифа Сталина и революционера Федора Сергеева, который закрепился в истории «как товарищ Артем» из-за его партийного псевдонима. Примечательно, что из-за близкой дружбы советского вождя и Сергеева, после смерти последнего Сталин взял его сына на воспитание. Спустя 109 лет, в 2015 году, уже украинское правительство вернуло городу прежнее название — Бахмут. В тот момент на Украине началась активная декоммунизация, которая запрещала пропаганду советской символики. До начала боевых действий в городе проживало около 72 000 человек. Согласно всеукраинской переписи населения в 2001 году, большинство жителей составляли этнические украинцы. Город находится в Донецкой народной республике, которая вошла в состав России в 2022 году в результате референдума. При взятии Бахмута под свой контроль армия России сможет выйти на дорогу к Славянску и Краматорску, получив тем самым значительное преимущество в регионе. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU, находящийся в зоне боевых действий, Евгений Линин. Стоит отметить, что город расположен примерно в 8 км от Соледара, который уже находится под контролем российской армии, и в 89 км от северо-востока Донецка. Взятие Бахмута также позволит Вооруженным силам России (ВС РФ) выйти на трассу к городам Северск, Краматорск и Константиновка. Бои за город начались в августе 2022 года. Из-за ожесточенных сражений российская и украинская стороны называют битву за город «бахмутской мясорубкой». Армия России вела активное наступление на бахмутском направлении до 21 августа, после чего российские военные перешли к позиционному сценарию ведения боев, предполагающему артиллерийские обстрелы без наступления пехоты. После продолжительных ударов российской армии по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе, 31 декабря военкоры сообщили о прорыве ВС РФ городской обороны ВСУ. Спустя почти две недели, 11 января российские солдаты, наступая на Бахмут, взяли под свой контроль близкий к нему Соледар. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. А 19 января бойцы ЧВК «Вагнер» взяли уже пригород Бахмута — населенный пункт Клещеевку. Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» ведут уличные бои на востоке города, сообщил Евгений Линин. Он также добавил, что ВС России окружили город со всех сторон. Отряды частной военной компании Евгения Пригожина играют решающее значение на бахмутском направлении. В основном, многие населенные пункты берут именно бойцы ЧВК. Так, военные отряда освободили Соледар, населенный пункт Благодатное, село Сакко и Ванцетти, село Клещеевка, поселок Красная Гора и поселок Парасковиевка вблизи Бахмута с 31 декабря. В канун Нового года ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут. История с Соледаром, взятым под контроль солдатами военной компании, вызвала недопонимание между Пригожиным и Минобороны РФ — в ведомстве тогда сообщили, что в захвате города участвовали исключительно силы воздушно-десантных войск и воздушно-космических сил России, не упомянув при этом вклад ЧВК «Вагнер» в освобождение города. Начальник Генштаба и командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов заявлял, что военная компания не является частью ВС РФ, из-за чего ее действия в ходе спецоперации ведомством не отмечаются. Сейчас конфликт исчерпан, о чем неоднократно заявляли обе стороны. Минобороны РФ стало упоминать успехи отрядов Евгения Пригожина, а спустя время президент России Владимир Путин приравнял в правах бойцов ЧВК «Вагнер» к обычным военным. Сейчас армия России контролирует восточную часть Бахмута. Военные эксперты дают разные оценки о сроках взятия Бахмута. 15 февраля Евгений Пригожин заявил, что Бахмут будет освобожден к марту-апрелю. Также в январе военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач отметил, что Бахмут будет взят российскими силами в ближайшее время. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что главная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от действий киевских властей.