Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять

Бои за Бахмут (Артемовск) идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих городов для окружения Бахмута, а 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в него. URA.RU собрало главную информацию о городе и о том, почему он так важен для России.
История города: Бахмут или Артемовск
В 1571 году возле реки Бахмут появилась крепость. В 1783 году она получила статус города. Бахмут стал стремительно развиваться: улучшалась его экономика и промышленность. И уже в 1920-м году город стал центром Донецкой республики.
Населенный пункт был переименован в Артемовск в 1924 году в честь близкого друга советского вождя Иосифа Сталина и революционера Федора Сергеева, который закрепился в истории «как товарищ Артем» из-за его партийного псевдонима. Примечательно, что из-за близкой дружбы советского вождя и Сергеева, после смерти последнего Сталин взял его сына на воспитание.
Спустя 109 лет, в 2015 году, уже украинское правительство вернуло городу прежнее название — Бахмут. В тот момент на Украине началась активная декоммунизация, которая запрещала пропаганду советской символики.
До начала боевых действий в городе проживало около 72 000 человек. Согласно всеукраинской переписи населения в 2001 году, большинство жителей составляли этнические украинцы.
Зачем российской армии нужен Бахмут
Город находится в Донецкой народной республике, которая вошла в состав России в 2022 году в результате референдума. При взятии Бахмута под свой контроль армия России сможет выйти на дорогу к Славянску и Краматорску, получив тем самым значительное преимущество в регионе. Об этом рассказал военный корреспондент URA.RU, находящийся в зоне боевых действий, Евгений Линин.
Стоит отметить, что город расположен примерно в 8 км от Соледара, который уже находится под контролем российской армии, и в 89 км от северо-востока Донецка. Взятие Бахмута также позволит Вооруженным силам России (ВС РФ) выйти на трассу к городам Северск, Краматорск и Константиновка.
Как развивались бои за Бахмут
Бои за город начались в августе 2022 года. Из-за ожесточенных сражений российская и украинская стороны называют битву за город «бахмутской мясорубкой». Армия России вела активное наступление на бахмутском направлении до 21 августа, после чего российские военные перешли к позиционному сценарию ведения боев, предполагающему артиллерийские обстрелы без наступления пехоты. После продолжительных ударов российской армии по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе, 31 декабря военкоры сообщили о прорыве ВС РФ городской обороны ВСУ.
Спустя почти две недели, 11 января российские солдаты, наступая на Бахмут, взяли под свой контроль близкий к нему Соледар. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. А 19 января бойцы ЧВК «Вагнер» взяли уже пригород Бахмута — населенный пункт Клещеевку.
Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» ведут уличные бои на востоке города, сообщил Евгений Линин. Он также добавил, что ВС России окружили город со всех сторон.
Подытожим: уличные бои за город ведутся уже почти 2 месяца. Параллельно с этим, армия России захватывает населенные пункты вокруг города для его окружения и взятия в котел. Однако западная часть города на данный момент продолжает контролироваться артиллерией армии Украины.
Роль ЧВК «Вагнер» в бахмутской операции
Отряды частной военной компании Евгения Пригожина играют решающее значение на бахмутском направлении. В основном, многие населенные пункты берут именно бойцы ЧВК. Так, военные отряда освободили Соледар, населенный пункт Благодатное, село Сакко и Ванцетти, село Клещеевка, поселок Красная Гора и поселок Парасковиевка вблизи Бахмута с 31 декабря. В канун Нового года ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут.
История с Соледаром, взятым под контроль солдатами военной компании, вызвала недопонимание между Пригожиным и Минобороны РФ — в ведомстве тогда сообщили, что в захвате города участвовали исключительно силы воздушно-десантных войск и воздушно-космических сил России, не упомянув при этом вклад ЧВК «Вагнер» в освобождение города. Начальник Генштаба и командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов заявлял, что военная компания не является частью ВС РФ, из-за чего ее действия в ходе спецоперации ведомством не отмечаются.
Сейчас конфликт исчерпан, о чем неоднократно заявляли обе стороны. Минобороны РФ стало упоминать успехи отрядов Евгения Пригожина, а спустя время президент России Владимир Путин приравнял в правах бойцов ЧВК «Вагнер» к обычным военным.
Когда возьмут Бахмут российские войска
Сейчас армия России контролирует восточную часть Бахмута. Военные эксперты дают разные оценки о сроках взятия Бахмута. 15 февраля Евгений Пригожин заявил, что Бахмут будет освобожден к марту-апрелю. Также в январе военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач отметил, что Бахмут будет взят российскими силами в ближайшее время.
Пригожин отмечал, что взятие Бахмута российскими войсками продвигается не так быстро, потому что ВСУ создали большое количество оборонных линий в городе. Он отмечал, что каждый дом в городе хорошо защищен и используется украинскими военными как крепость. Бойцы военной компании также рассказывали, что ВСУ используют мирное население как живой щит и постоянно стягивают к городу свои отряды.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что главная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от действий киевских властей.
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