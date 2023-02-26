Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО

Полковник Литовкин: спецоперация начнет подходить к концу со взятием Одессы и Николаева

27 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Российским военным придется идти до границы с Польшей, сказал Виктор Литовкин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине О скором крахе киевского режима на Украине будет сигнализировать освобождение Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровских областей. Таким мнением с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Я думаю, когда мы перейдем границу тех четырех областей, которые мы освободили. Когда мы возьмем Николаевскую, Одесскую область, как минимум для начала. Потом Харьковскую, Днепропетровскую. Тогда будет сигнал о том, что украинскому режиму недолго существовать осталось», — сказал Виктор Литовкин. Он не исключил, что Россия будет вынуждена идти до границы с Польшей. «Надо понимать простую вещь: если хотя бы клочок украинской земли останется не освобожденным нами, то оттуда по нам будут стрелять со всеми вытекающими последствиями. Поэтому у нас нет никакого выхода, кроме как идти до польской границы», — объяснил военный обозреватель. Ранее чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что конфликт на Украине закончится тем, что Киев пойдет на территориальные уступки России. Бывший главный комиссар по подоходному налогу Индии Девендер Саксена подчеркнул, что решение НАТО способно привести к завершению боев.

О скором крахе киевского режима на Украине будет сигнализировать освобождение Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровских областей. Таким мнением с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Я думаю, когда мы перейдем границу тех четырех областей, которые мы освободили. Когда мы возьмем Николаевскую, Одесскую область, как минимум для начала. Потом Харьковскую, Днепропетровскую. Тогда будет сигнал о том, что украинскому режиму недолго существовать осталось», — сказал Виктор Литовкин. Он не исключил, что Россия будет вынуждена идти до границы с Польшей. «Надо понимать простую вещь: если хотя бы клочок украинской земли останется не освобожденным нами, то оттуда по нам будут стрелять со всеми вытекающими последствиями. Поэтому у нас нет никакого выхода, кроме как идти до польской границы», — объяснил военный обозреватель. Ранее чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что конфликт на Украине закончится тем, что Киев пойдет на территориальные уступки России. Бывший главный комиссар по подоходному налогу Индии Девендер Саксена подчеркнул, что решение НАТО способно привести к завершению боев.