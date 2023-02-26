Шойгу объяснил, как поставки оружия Киеву повлияют на тактику РФ в защите границ

Насколько далеко Вооруженные силы РФ будут вынуждены отодвигать военную угрозу от российских границ, зависит от того, какое оружие будет поставлено Западом Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано [Киеву Западом]», — сказал Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Комментарий министра опубликовал автор телепередачи Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Активную военную поддержку Киеву оказывают западные партнеры. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин предупреждал, что поставки дальнобойных систем на Украину вынудят российскую армию потратить больше времени на оттеснение угрозы, а значит увеличат сроки спецоперации. В своем послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что Россия и дальше будет отодвигать угрозу от своих границ.
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Насколько далеко Вооруженные силы РФ будут вынуждены отодвигать военную угрозу от российских границ, зависит от того, какое оружие будет поставлено Западом Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Это зависит от того оружия, которое будет выдано [Киеву Западом]», — сказал Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Комментарий министра опубликовал автор телепередачи Павел Зарубин в своем telegram-канале. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Активную военную поддержку Киеву оказывают западные партнеры. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин предупреждал, что поставки дальнобойных систем на Украину вынудят российскую армию потратить больше времени на оттеснение угрозы, а значит увеличат сроки спецоперации. В своем послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что Россия и дальше будет отодвигать угрозу от своих границ.