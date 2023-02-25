Пушилин назвал условие, которое увеличит сроки спецоперации

Пушилин: спецоперация на Украине затянется, если Киев получит дальнобойные системы

26 февраля 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Врио главы ДНР предупредил о риске увеличения сроков спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные поставки дальнобойных систем Киеву вынудят российскую армию потратить больше времени на оттеснение угрозы, а значит увеличат сроки спецоперации. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Чем больше дальнобойных западных систем будет передано Украине, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Соответственно, это займет и больше времени [на спецоперацию]», — рассказал Денис Пушилин в интервью ТАСС. Эти обстоятельства не позволяют говорить об окончании СВО в текущий момент. Посол РФ в Китае Игорь Моргулов предупредил страны Запада, что если они направят Киеву дальнобойные системы, то это повлечет за собой ответные меры, передает агентство Nation News. Он также осудил западных лидеров за решение о поставках тяжелой военной техники.

Западные поставки дальнобойных систем Киеву вынудят российскую армию потратить больше времени на оттеснение угрозы, а значит увеличат сроки спецоперации. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Чем больше дальнобойных западных систем будет передано Украине, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Соответственно, это займет и больше времени [на спецоперацию]», — рассказал Денис Пушилин в интервью ТАСС. Эти обстоятельства не позволяют говорить об окончании СВО в текущий момент. Посол РФ в Китае Игорь Моргулов предупредил страны Запада, что если они направят Киеву дальнобойные системы, то это повлечет за собой ответные меры, передает агентство Nation News. Он также осудил западных лидеров за решение о поставках тяжелой военной техники.