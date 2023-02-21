Путин приостановил участие в ДСНВ и анонсировал ядерные испытания: главное к вечеру 21 февраля

Россия должна обеспечить свою готовность к возобновлению ядерных испытаний, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Российский лидер добавил, что Россия имеет все возможности для начала собственных ядерных испытаний. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 февраля.
- Россия приняла решение приостановить свое участие в Договоре СНВ-III. Владимир Путин в послании Федеральному Собранию уточнил, что Россия ни в коем случае не покидает этот договор на полноценной основе.
- РФ должна будет ответить на возможные ядерные испытания США. Российский президент поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.
- Путин заявил об ответных мерах на планы Запада поставлять Украине дальнобойные орудия. Россия будет и дальше отодвигать угрозу от своих границ с каждой такой поставкой.
- Глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о расстройстве в рядах альянса, которое возникло после решения России по ДСНВ. Он призвал российские власти поменять свое решение, так как оно, по его мнению, разрушает архитектуру контроля над вооружениями в мире.
- Участники спецоперации на Украине получат возможность уходить в двухнедельный отпуск. Такое право будет предоставляться военнослужащим каждые полгода.
- Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые они понесли в боях с «вагнеровцами». По его словам, потери ВСУ в столкновениях с бойцами ЧВК с начала СВО составляют около 110 тысяч человек.
- Китай желает играть более значимую роль в разрешении конфликта на Украине. В связи с этим глава правящей партии КНР Си Цзиньпин прилетит в Россию для проведения встречи с Владимиром Путиным.
- Украинские власти намерены ознакомиться с предложениями Китая по мирному плану. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона внимательно изучит текст предложений.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!