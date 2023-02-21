Путин приостановил участие в ДСНВ и анонсировал ядерные испытания: главное к вечеру 21 февраля

21 февраля 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Россия должна обеспечить свою готовность к возобновлению ядерных испытаний, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Российский лидер добавил, что Россия имеет все возможности для начала собственных ядерных испытаний. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 февраля. Россия приняла решение приостановить свое участие в Договоре СНВ-III. Владимир Путин в послании Федеральному Собранию уточнил, что Россия ни в коем случае не покидает этот договор на полноценной основе.

РФ должна будет ответить на возможные ядерные испытания США. Российский президент поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.

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Участники спецоперации на Украине получат возможность уходить в двухнедельный отпуск. Такое право будет предоставляться военнослужащим каждые полгода.

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые они понесли в боях с «вагнеровцами». По его словам, потери ВСУ в столкновениях с бойцами ЧВК с начала СВО составляют около 110 тысяч человек.

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Украинские власти намерены ознакомиться с предложениями Китая по мирному плану. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона внимательно изучит текст предложений.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Российский лидер добавил, что Россия имеет все возможности для начала собственных ядерных испытаний. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 февраля.