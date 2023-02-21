Путин приостановил участие в ДСНВ и анонсировал ядерные испытания: главное к вечеру 21 февраля

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Россия должна обеспечить свою готовность к возобновлению ядерных испытаний, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Российский лидер добавил, что Россия имеет все возможности для начала собственных ядерных испытаний. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 февраля.

  • Россия приняла решение приостановить свое участие в Договоре СНВ-III. Владимир Путин в послании Федеральному Собранию уточнил, что Россия ни в коем случае не покидает этот договор на полноценной основе.
  • РФ должна будет ответить на возможные ядерные испытания США. Российский президент поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.
  • Путин заявил об ответных мерах на планы Запада поставлять Украине дальнобойные орудия. Россия будет и дальше отодвигать угрозу от своих границ с каждой такой поставкой.
  • Глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о расстройстве в рядах альянса, которое возникло после решения России по ДСНВ. Он призвал российские власти поменять свое решение, так как оно, по его мнению, разрушает архитектуру контроля над вооружениями в мире.
  • Участники спецоперации на Украине получат возможность уходить в двухнедельный отпуск. Такое право будет предоставляться военнослужащим каждые полгода.
  • Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые они понесли в боях с «вагнеровцами». По его словам, потери ВСУ в столкновениях с бойцами ЧВК с начала СВО составляют около 110 тысяч человек.
  • Китай желает играть более значимую роль в разрешении конфликта на Украине. В связи с этим глава правящей партии КНР Си Цзиньпин прилетит в Россию для проведения встречи с Владимиром Путиным.
  • Украинские власти намерены ознакомиться с предложениями Китая по мирному плану. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона внимательно изучит текст предложений.

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Российский лидер добавил, что Россия имеет все возможности для начала собственных ядерных испытаний. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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