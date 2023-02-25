В Тюмени мошенники притворяются силовиками и угрожают уголовной ответственностью

Злоумышленники представляются силовиками и требуют сообщить данные банковских карт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени мошенники начали представляться сотрудниками Следственного комитета (СК) и красть деньги жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Злоумышленники просят тюменцев сообщить им необходимые данные и угрожают завести уголовное дело в случае отказа.

«В Тюмени зафиксированы случаи совершения мошеннических действий гражданами, представляющимися сотрудниками следственных органов СК РФ. Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками регионального СУ СК России и сообщают, что от банка получено обращение по факту мошеннического оформления кредита и есть вероятность привлечения к уголовной ответственности в случае отказа в предоставлении необходимых им данных», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мошенники при помощи специальных программ меняют номера на действительные телефоны силовиков. В региональном управлении СК предупредили тюменцев, что сотрудники ведомства не просят переводить деньги или предоставлять подобную информацию по телефону.