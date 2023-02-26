Врач Машковский предупредил о рисках для здоровья во время поста

Во время поста у человека могут обостриться заболевания, которые никак себя не проявляли при его привычном питании. В первую очередь это гастрит, язвенная болезнь и колит. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский.
«Если бездумно начать поститься и ввести пищевые ограничения, то могут обостриться гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также различные заболевания кишечника. Например, может появиться синдром раздраженной кишки или начаться колит. Даже если человек здоров и хочет в первую неделю соблюдать очень строгий пост, связанный с полным воздержанием от твердой пищи, он может почувствовать резкий дискомфорт и слабость. У него могут обостриться заболевания, которые не проявляли себя при поддержании нормального режима питания», — сказал Евгений Машковский.
Врач рекомендовал подготовить организм к посту и проконсультироваться с врачом перед тем, как начать его соблюдать. «Это определенный стресс для организма, к которому следует подготовиться. Безопасно поститься можно любому человеку, у которого нет каких-то хронических выраженных заболеваний. Если человек принимает какие-либо лекарственные препараты или врач назначил ему те или иные пищевые ограничения, то поститься тоже можно. Для этого нужно предварительно проконсультироваться, чтобы посмотреть, в каком объеме можно соблюдать те пищевые предписания, которые существуют во время поста», — объяснил собеседник URA.RU.
Великий пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. Он разделяется на семь седмиц (недель). Для каждой существуют определенные правила, включая, каким должен быть рацион в каждый из дней недели. Самыми строгими считаются первая и последняя седмица.
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