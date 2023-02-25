Водитель внедорожника погибла, пассажирку доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нагайбакском районе Челябинской области 26 февраля произошло ДТП с большегрузом, в котором погибла водитель автомобиля «Тойота Рав 4». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области.

«26 февраля в 13:00 часов на 7 км автодороги поселок Северный — поселок Березновский водитель (женщина 1983 года рождения), управляя автомобилем „Тойота Рав 4“, в условиях метели допустила занос автомобиля и выехала на встречную полосу движения (выезд разрешен). Здесь она совершила столкновение с грузовым автомобилем „Мерседес Бенц“ с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота“ от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГИБДД, пассажирка автомобиля «Тойота», женщина возрастом около 30-35 лет, получила травмы. Она направлена в медучреждение.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города предупреждали о сильном ветре и снегопаде. Непогода продержится на территории региона до 27 февраля включительно.