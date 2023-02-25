25 февраля 2023
24 февраля 2023

Челябинка погибла в ДТП с фурой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помошь
Водитель внедорожника погибла, пассажирку доставили в больницу Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области 26 февраля произошло ДТП с большегрузом, в котором погибла водитель автомобиля «Тойота Рав 4». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области.

«26 февраля в 13:00 часов на 7 км автодороги поселок Северный — поселок Березновский водитель (женщина 1983 года рождения), управляя автомобилем „Тойота Рав 4“, в условиях метели допустила занос автомобиля и выехала на встречную полосу движения (выезд разрешен). Здесь она совершила столкновение с грузовым автомобилем „Мерседес Бенц“ с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота“ от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГИБДД, пассажирка автомобиля «Тойота», женщина возрастом около 30-35 лет, получила травмы. Она направлена в медучреждение.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города предупреждали о сильном ветре и снегопаде. Непогода продержится на территории региона до 27 февраля включительно.

Водитель легкового автомобиля погибла на месте
Фото:

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В Нагайбакском районе Челябинской области 26 февраля произошло ДТП с большегрузом, в котором погибла водитель автомобиля «Тойота Рав 4». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Челябинской области. «26 февраля в 13:00 часов на 7 км автодороги поселок Северный — поселок Березновский водитель (женщина 1983 года рождения), управляя автомобилем „Тойота Рав 4“, в условиях метели допустила занос автомобиля и выехала на встречную полосу движения (выезд разрешен). Здесь она совершила столкновение с грузовым автомобилем „Мерседес Бенц“ с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота“ от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ГИБДД, пассажирка автомобиля «Тойота», женщина возрастом около 30-35 лет, получила травмы. Она направлена в медучреждение. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города предупреждали о сильном ветре и снегопаде. Непогода продержится на территории региона до 27 февраля включительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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