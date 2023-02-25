25 февраля 2023
24 февраля 2023

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

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Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, снег, зима, климат, мороз, снегопад, погода, холод
В отдельных районах региона обещают ветер до 23 метров в секунду Фото:

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном мокром снеге и штормовом ветре в ночь и днем 27 февраля.

«По данным Челябинского ЦГМС: 27 февраля ночью и днем в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, переходящего в дождь. Порывы ветра до 23 метров в секунду, гололедные явления», — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска.

По шкале Бофорта, скорость ветра от 20 до 24 метров в секунду характеризуется как шторм. Он достигает девяти баллов из 12 возможных и способен сломать крупные ветки деревьев и разрушить крыши.

Ранее челябинцев предупреждали о сильных снегопадах, которые начались 21 февраля. Они могут задержаться в регионе до 1 марта.

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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном мокром снеге и штормовом ветре в ночь и днем 27 февраля. «По данным Челябинского ЦГМС: 27 февраля ночью и днем в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, переходящего в дождь. Порывы ветра до 23 метров в секунду, гололедные явления», — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска. По шкале Бофорта, скорость ветра от 20 до 24 метров в секунду характеризуется как шторм. Он достигает девяти баллов из 12 возможных и способен сломать крупные ветки деревьев и разрушить крыши. Ранее челябинцев предупреждали о сильных снегопадах, которые начались 21 февраля. Они могут задержаться в регионе до 1 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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