Гумкорпус ХМАО доставит пиломатериалы в зону СВО

04 февраля 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Всего предприниматели планируют собрать и отправить в Донбасс 100 кубов доски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Информация размещена на официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально». «Гуманитарный добровольческий корпус доставит пиломатериалы для военнослужащих. Предприниматели Югры решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан», — говорится в сообщении. В акции приняли участие предприниматели из Советского и Зеленоборска. Они отметили, что помогают для того, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно и чувствовали поддержку земляков. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат «Комитет семей воинов Отечества. Югра» для поддержки семей военнослужащих. В чате можно получить поддержку, поделиться радостями, переживаниями и просто общаться.

Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Информация размещена на официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально». «Гуманитарный добровольческий корпус доставит пиломатериалы для военнослужащих. Предприниматели Югры решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан», — говорится в сообщении. В акции приняли участие предприниматели из Советского и Зеленоборска. Они отметили, что помогают для того, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно и чувствовали поддержку земляков. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат «Комитет семей воинов Отечества. Югра» для поддержки семей военнослужащих. В чате можно получить поддержку, поделиться радостями, переживаниями и просто общаться.