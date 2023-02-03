Гумкорпус ХМАО доставит пиломатериалы в зону СВО

Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Информация размещена на официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально».
«Гуманитарный добровольческий корпус доставит пиломатериалы для военнослужащих. Предприниматели Югры решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан», — говорится в сообщении.
В акции приняли участие предприниматели из Советского и Зеленоборска. Они отметили, что помогают для того, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно и чувствовали поддержку земляков.
Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат «Комитет семей воинов Отечества. Югра» для поддержки семей военнослужащих. В чате можно получить поддержку, поделиться радостями, переживаниями и просто общаться.
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