03 февраля 2023

Гумкорпус ХМАО доставит пиломатериалы в зону СВО

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, лес, доски, древесина, деревообработка, производство, лесопилка
Всего предприниматели планируют собрать и отправить в Донбасс 100 кубов доски Фото:
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Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Информация размещена на официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально».

«Гуманитарный добровольческий корпус доставит пиломатериалы для военнослужащих. Предприниматели Югры решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан», — говорится в сообщении.

В акции приняли участие предприниматели из Советского и Зеленоборска. Они отметили, что помогают для того, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно и чувствовали поддержку земляков.

Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат «Комитет семей воинов Отечества. Югра» для поддержки семей военнослужащих. В чате можно получить поддержку, поделиться радостями, переживаниями и просто общаться.

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Добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставят пиломатериалы для обустройства укреплений в зону СВО. Информация размещена на официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально». «Гуманитарный добровольческий корпус доставит пиломатериалы для военнослужащих. Предприниматели Югры решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан», — говорится в сообщении. В акции приняли участие предприниматели из Советского и Зеленоборска. Они отметили, что помогают для того, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно и чувствовали поддержку земляков. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса создали telegram-чат «Комитет семей воинов Отечества. Югра» для поддержки семей военнослужащих. В чате можно получить поддержку, поделиться радостями, переживаниями и просто общаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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